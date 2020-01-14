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20:38 (мск), источник: Коммерсантъ

Экс-полковник Захарченко подрался с заключенным в колонии

Бывший полковник МВД Дмитрий Захарченко подрался с другим осужденным в мордовской колонии № 5, где отбывает срок за взяточничество.

В июне 2019 года Захарченко был приговорен к 12 c половиной годам колонии. Найденные у его родственников более 9 млрд руб. были конфискованы в пользу государства.

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«9 января между двумя осужденными, отбывающими наказание в ИК-5 УФСИН России по Республике Мордовия, на почве личных неприязненных отношений произошел конфликт, перешедший в драку. В результате один из осужденных получил несколько ударов кулаком и головой в лицо», — сказали «РИА Новости» в пресс-службе УФСИН России по Республике Мордовия. В пресс-службе добавили, что удары наносил Захарченко. Пострадавшему была оказана медицинская помощь. По факту драки проводится проверка.

Как сообщило издание Lenta.ru со ссылкой на источники, поводом для драки могло стать то, что Захарченко надел чужие ботинки, хозяином которых оказался осужденный с «пониженным социальным статусом» — «обиженный». На высказанные претензии заключенного к Захарченко, бывший полковник несколько раз ударил того по лицу. По информации издания, после драки пострадавший написал заявление в СКР.

По другой версии, которая появилась в нескольких анонимных Telegram-каналах, на которые ссылается «Интерфакс», Захарченко ударил по лицу одного из заключенных, так как тот обвинил экс-полковника в продаже в колонии мобильных телефонов.

Напомним, Дмитрия Захарченко доставили в мордовскую исправительную колонию строгого режима № 18 в ноябре 2019 года, а затем отправили в ИК № 5. По словам источника «Ъ», ее заключенные в основном бывшие силовики. Они заняты на швейном производстве.

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