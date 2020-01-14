20:38 (мск), источник: Коммерсантъ
Экс-полковник Захарченко подрался с заключенным в колонии
Бывший полковник МВД Дмитрий Захарченко подрался с другим осужденным в мордовской колонии № 5, где отбывает срок за взяточничество.
В июне 2019 года Захарченко был приговорен к 12 c половиной годам колонии. Найденные у его родственников более 9 млрд руб. были конфискованы в пользу государства.
«9 января между двумя осужденными, отбывающими наказание в ИК-5 УФСИН России по Республике Мордовия, на почве личных неприязненных отношений произошел конфликт, перешедший в драку. В результате один из осужденных получил несколько ударов кулаком и головой в лицо», — сказали «РИА Новости» в
Как сообщило издание Lenta.ru со ссылкой на источники, поводом для драки могло стать то, что Захарченко надел чужие ботинки, хозяином которых оказался осужденный с «пониженным социальным статусом» — «обиженный». На высказанные претензии заключенного к Захарченко, бывший полковник несколько раз ударил того по лицу. По информации издания, после драки пострадавший написал заявление в СКР.
По другой версии, которая появилась в нескольких анонимных
Напомним, Дмитрия Захарченко доставили в мордовскую исправительную колонию строгого режима № 18 в ноябре 2019 года, а затем отправили в ИК № 5. По словам источника «Ъ», ее заключенные в основном бывшие силовики. Они заняты на швейном производстве.