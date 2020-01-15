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03:07 (мск), источник: ТАСС

Сброс топлива на школу под Лос-Анджелесом произошел при экстренной посадке рейса Delta

НЬЮ-ЙОРК, 15 января. /ТАСС/. В Калифорнии 26 человек, включая 17 детей, «незначительно пострадали» во вторник в результате сброса авиационного топлива в районе начальной школы в местечке Кадахи под Лос-Анджелесом (штат Калифорния). Об этом информировала пожарная служба округа Лос-Анджелес.

Пожарная служба округа уточнила, что не отдает распоряжение об эвакуации людей из зоны ЧП, которая находится в 24 км от аэропорта Лос-Анджелеса.

Сброс авиатоплива был совершен во вторник экипажем пассажирского самолета американской авиакомпании Delta Air Lines во время экстренной посадки в Международном аэропорту Лос-Анджелеса, проинформировала дирекция начальных школ округа Лос-Анджелес.

«Самолет, совершая сегодня экстренную посадку в Международном аэропорту Лос-Анджелеса, сбросил топливо во время пролета над нашими школами. Ученики и сотрудники могли попасть под брызги топлива или надышаться ими. Врачи оказывают медицинскую помощь тем, кто жалуется на раздражение кожи или проблемы с дыханием», — уточняется в заявлении, опубликованном на сайте дирекции.

Госпитализация не потребовалась, помощь потерпевшим оказывается на месте. Сброс топлива произошел во время перемены, когда учителя и ученики находились на школьном дворе.

Как уточнило Федеральное авиационное управление (ФАУ) США, речь идет о рейсе авиакомпании Delta Лос-Анджелес — Шанхай. «Рейс 98 Delta Air Lines подал сигнал тревоги после вылета из аэропорта Лос-Анджелеса, вернулся в аэропорт и приземлился без происшествий», — уточнило ФАУ, добавив, что в курсе сообщений о последствиях попадания сброшенного авиатоплива на территорию школы, расположенной восточнее аэропорта.

«Самолет приземлился благополучно после того, как в чрезвычайной ситуации избавился от топлива для снижения своей массы перед посадкой», — информировала Delta. По ее данным, речь идет о самолете Boeing 777.

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