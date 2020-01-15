Сброс топлива на школу под Лос-Анджелесом произошел при экстренной посадке рейса Delta

03:07 (мск), источник: ТАСС
Пожарная служба округа уточнила, что не отдает распоряжение об эвакуации людей из зоны ЧП, которая находится в 24 км от аэропорта
Сброс авиатоплива был совершен во вторник экипажем пассажирского самолета американской авиакомпании Delta Air Lines во время экстренной посадки в Международном аэропорту
«Самолет, совершая сегодня экстренную посадку в Международном аэропорту
Госпитализация не потребовалась, помощь потерпевшим оказывается на месте. Сброс топлива произошел во время перемены, когда учителя и ученики находились на школьном дворе.
Как уточнило Федеральное авиационное управление (ФАУ) США, речь идет о рейсе авиакомпании Delta
«Самолет приземлился благополучно после того, как в чрезвычайной ситуации избавился от топлива для снижения своей массы перед посадкой», — информировала Delta. По ее данным, речь идет о самолете Boeing 777.