В Сирии заявили, что авиабазу в Хомсе атаковали самолеты ВВС Израиля

«В 22.10 (23.10 по Москве), во вторник, израильские самолеты вновь атаковали аэродром Тифор со стороны района Эт-Танф (безопасная зона сил США около сирийско-иорданской границы)», — сообщает агентство.
По данным источника, атаку отражали системы ПВО Сирии, большая часть ракет была сбита. «Четыре ракеты достигли цели. Нанесен материальный ущерб», — сообщает источник.
Ранее сообщалось, что базу ВВС атаковали с беспилотников и ракетами.
Аэродром Тифор неоднократно подвергался атакам израильской авиации под предлогом расположения на его территории объектов, принадлежащих проиранским силам, которые воюют на стороне сирийской армии против террористических группировки, включая ИГ*.
*Террористическая организация, запрещенная в России.