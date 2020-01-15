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 Азия: атака на базы США Иран нанес удар баллистическими ракетами по американским базам в Ираке
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01:29 (мск), источник: РИА Новости

В Сирии заявили, что авиабазу в Хомсе атаковали самолеты ВВС Израиля

БЕЙРУТ, 15 янв — РИА Новости. Израильские самолеты атаковали во вторник авиабазу Тифор (Т4) на востоке сирийской провинции Хомс, аэродрому нанесен материальный ущерб, сообщает сирийское государственное агентство САНА со ссылкой на официальный военный источник.

«В 22.10 (23.10 по Москве), во вторник, израильские самолеты вновь атаковали аэродром Тифор со стороны района Эт-Танф (безопасная зона сил США около сирийско-иорданской границы)», — сообщает агентство.

По данным источника, атаку отражали системы ПВО Сирии, большая часть ракет была сбита. «Четыре ракеты достигли цели. Нанесен материальный ущерб», — сообщает источник.

Ранее сообщалось, что базу ВВС атаковали с беспилотников и ракетами.

Аэродром Тифор неоднократно подвергался атакам израильской авиации под предлогом расположения на его территории объектов, принадлежащих проиранским силам, которые воюют на стороне сирийской армии против террористических группировки, включая ИГ*.

*Террористическая организация, запрещенная в России.

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Израиль атаковал базу ВВС Сирии
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