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09:58 (мск), источник: РИА Новости

В Иране задержали автора видео с попаданием ракеты в Boeing

МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Корпус стражей исламской революции (КСИР) задержал автора видеозаписи, на которой якобы запечатлен ракетный удар по самолету «Международных авиалиний Украины», сообщило агентство Рейтер со ссылкой на иранское агентство Fars.

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По его данным, иранское агентство сообщило, что будет проведено расследование, результаты которого представят общественности.

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Выполнявший рейс в Киев Boeing 737−800 «Международных авиалиний Украины» потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана 8 января рано утром. По официальным данным, погибли 176 человек: граждане Ирана, Украины, Канады, Великобритании, Германии, Швеции и Афганистана.

Иранские военные 11 января заявили, что самолет сбили случайно, виной стал человеческий фактор: воздушное судно пролетало рядом с военным объектом Ирана и его приняли за крылатую ракету. При этом в Иране отметили, что ожидали атаки со стороны США, поэтому системы ПВО страны привели в полную боевую готовность. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ожидает от Тегерана полного признания вины, официальных извинений, наказания виновных и выплаты компенсаций.

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