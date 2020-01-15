В Иране задержали автора видео с попаданием ракеты в Boeing

По его данным, иранское агентство сообщило, что будет проведено расследование, результаты которого представят общественности.
Выполнявший рейс в Киев Boeing 737−800 «Международных авиалиний Украины» потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана 8 января рано утром. По официальным данным, погибли 176 человек: граждане Ирана, Украины, Канады, Великобритании, Германии, Швеции и Афганистана.
Иранские военные 11 января заявили, что самолет сбили случайно, виной стал человеческий фактор: воздушное судно пролетало рядом с военным объектом Ирана и его приняли за крылатую ракету. При этом в Иране отметили, что ожидали атаки со стороны США, поэтому системы ПВО страны привели в полную боевую готовность. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ожидает от Тегерана полного признания вины, официальных извинений, наказания виновных и выплаты компенсаций.