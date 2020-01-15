10:42 (мск), источник: Газета.Ру
В США более 20 детей пострадали после сброса авиатоплива на школы
Более 40 человек пострадали в США после того, как пассажирский самолет во время экстренной посадки сбросил топливо над жилыми территориями.
По данным американских властей, авиатопливо попало на территорию пяти начальных и одной старшей школы. Сотрудники учреждений и ученики отравились, надышавшись парами вещества. В Федеральном авиационном управлении отметили, что самолеты обязаны сбрасывать топливо над нежилыми районами.
В пригороде
Инспектор департамента пожарной службы Шон Фергюсон ранее заявил, что инцидент произошел во вторник, 14 января, вскоре после полудня. В общей сложности речь идет о пяти начальных и одной старшей школе.
Американские журналисты, однако, сообщают, что в результате сброса топлива пострадали больше 50 человек. Журналистка агентства Associated Press Стефани Дазио говорит о 56 пострадавших, а телеканал CNN — о 60.
По данным объединенного школьного округа
Вскоре после взлета у лайнера возникли проблемы с двигателем, экипаж сообщил о неисправности диспетчеру и принял решение вернуться в аэропорт вылета. При этом пилот не стал вырабатывать топливо, а решил сбросить его.
Больше всего пострадали ученики начальной школы Park Avenue, которая находится в 30 км от аэропорта. Там пострадал 31 человек, в том числе 20 детей. Помимо этого авиатопливо, сброшенное Boeing 777−200, попало на территории начальных школ Твиди, Грэма,
В окружной пожарной службе уточнили, что ученики и педагоги могли надышаться парами и получить сильные ожоги, однако никому из них не понадобилась госпитализация. Всем пострадавшим провели процедуру дезактивации — обработали кожу мылом и водой, после чего отпустили домой.
«Все они получили незначительные травмы, нет необходимости в транспортировке в местную больницу из школы. Нет приказа об эвакуации в районе места происшествия. Подтверждено разлитое вещество — им является авиатопливо», — говорится в сообщении ведомства. Для оказания помощи пострадавшим на место прибыли 70 пожарных и фельдшеров скорой помощи.
Элизабет Алькантар, мэр города Кадахи, заявила, что после инцидента школы придется полностью очищать от топлива не только снаружи, но и внутри. При этом ученики смогут вернуться на учебу уже 16 января.
«Мне сообщили, что у всех пострадавших — раздражение кожи. Но в больницу никого не увезли, всем оказали помощь на месте», — добавила она.
Как заявило Федеральное авиационное управление (ФАУ) США, оно «проводит тщательное расследование обстоятельств» инцидента, случившегося во время выполнения рейса
В свою очередь, авиакомпания Delta объяснила действия экипажа возникшей чрезвычайной ситуацией, которая требовала избавиться от топлива для снижения массы самолета перед посадкой.