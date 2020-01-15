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11:01 (мск), источник: BBC News Русская служба

New York Times опубликовала видео запуска иранских ракет по Boeing 737

Американская газета New York Times опубликовала видео, на котором, как утверждается, видно, как иранские ракеты сбивают «Боинг-737» «Международных авиалиний Украины». Самолет потерпел крушение 8 января через несколько минут после вылета из аэропорта Тегерана. Погибли все 176 человек, находившиеся на борту.

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На черно-белом видео, заснятом камерой наблюдения, видно сначала одну, затем другую яркую точку, выпущенную в сторону самолета, который также можно распознать только по огням. Вторая ракета попадает в самолет примерно через 23 секунды после первой, и происходит взрыв. Потом на несколько секунд наступает темнота, и затем видно ярко горящий, падающий на землю объект.

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New York Times пишет, что изданию удалось подтвердить подлинность видео.

На кадрах видно дату «2019−10−17», а не 8 января, когда был сбит самолет. По версии издания, причина в том, что система камер использует персидский календарь, а не григорианский. Другая теория состоит в том, что несоответствие дат можно объяснить разницей между персидскими и григорианскими високосными годами или месяцами.

Как пишет издание, ракеты были выпущены с иранской военной базы, расположенной примерно в восьми милях (13 км) от самолета. Благодаря этому видео можно понять, почему транспондер самолета перестал работать за секунды до того, как в него попала вторая ракета. Также становится понятно, что ни одна из ракет не уничтожила самолет в воздухе.

Авиалайнер сначала загорелся, а потом взорвался и рухнул, чуть не попав в деревню Халадж Абад.

Самолет был в числе других 19, которые вылетели из Тегерана в пределах нескольких часов после того, как Иран выпустил ракеты по военным базам в Ираке, где размещались американские войска.

Иран признал, что сбил лайнер, объяснив это ошибкой — самолет был идентифицирован как крылатая ракета. По версии иранских военных, лайнер «оказался в непосредственной близости от одного из важных военных объектов Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и по форме и высоте полета напоминал вражеский объект».

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Ранее Корпус стражей исламской революции Ирана задержал человека, который, по мнению иранских властей, снял другое видео попадания ракет в самолет. Скорее всего, задержанному будут предъявлены обвинения, связанные с нанесением ущерба национальной безопасности.

Базирующийся в Лондоне журналист Нариман Гариб, который первым опубликовал то видео, при этом заявляет, что задержали не того человека.

«Человек, снявший видео, в безопасности. Уверяю вас, КСИР готовит очередную ложь», — написал журналист.

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В Иране также задержаны 30 человек, вышедших на протесты в связи с катастрофой. Они арестованы за участие в «незаконном собрании».

Авиакатастрофа 8 января произошла на фоне непростой политической обстановки. В тот же день Иран обстрелял ракетами военные базы в Ираке, на которых находились американские военные. Это было сделано в ответ на убийство американцами высокопоставленного иранского военачальника Касема Сулеймани за несколько дней до этого.

Иранский генштаб заявлял, что через несколько часов после ракетных ударов Ирана по военным базам США значительно увеличилось количество полетов американских военных самолетов, и «это обстоятельство стало причиной повышенной чувствительности среди подразделений противовоздушной обороны».

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