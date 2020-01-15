Вынесен первый приговор по делу о пытках в ярославской колонии

Он признан виновным в превышении должностных полномочий с применением насилия в отношении заключенного Евгения Макарова. Подсудимый, содержавшийся под домашним арестом, взят под стражу в зале суда, сообщила журналистам пресс-секретарь Ярославского областного суда Ольга Козлова.
Приговор в отношении господина Ефремова стал первым по делу о пытках в ИК-1. Оно рассматривалось в особом порядке, поскольку подсудимый признал вину и сотрудничал со следствием. Суд также лишил экс-сотрудника колонии звания капитана и запретил ему занимать руководящие должности в правоохранительных органах на два года. Гособвинение запрашивало для экс-офицера пять лет общего режима и запрет на работу в правоохранительных органах на три года. Адвокат правозащитного фонда «Общественный вердикт» Ирина Бирюкова, представляющая интересы потерпевшего, сообщила «Ъ», что не будет обжаловать приговор.
Уголовное дело о пытках заключенного ИК-1 Евгения Макарова сотрудниками УФСИН по Ярославской области было возбуждено в июле 2018 года после публикации видео в «Новой газете». На десятиминутной записи, сделанной летом 2017 года, видно, как сотрудники колонии жестоко избивают Макарова. По основному делу о пытках проходят 14 бывших тюремщиков, большинство из них находится под стражей. Материалы этого дела пока не поступили в суд. Евгений Макаров освободился из колонии в октябре 2018 года.
Александр Тихонов, Ярославль.