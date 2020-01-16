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01:06 (мск), источник: РИА Новости

Российское посольство оказалось в эпицентре протестов в Бейруте

БЕЙРУТ, 15 янв — РИА Новости, Михаил Алаеддин. Посольство России в Бейруте не является центром агрессии и столкновений между демонстрантами и полицией, сообщили РИА Новости в пресс-службе дипмиссии.

Источник: РИА "Новости"

«Мы оказались в эпицентре событий, но не являемся центром агрессии со стороны протестующих, так как они в настоящий момент требуют у здания полиции рядом выпустить своих сторонников (задержанных во вторник)», — сказал дипломат.

Среди сотрудников российской дипмиссии пострадавших нет. Несколько петард разорвались на территории дипмиссии.

Полиция применила силу для разгона демонстрантов у управления «Саканет Хелу» для разгона демонстрантов, после того как митингующие на протяжении более полу часа провоцировали силовиков, забрасывая их камнями.

Из-за агрессивных действий демонстрантов правоохранителям пришлось отступить на территорию полицейского участка, однако позже силовики вновь атаковали демонстрантов.

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