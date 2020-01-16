08:35 (мск), источник: Известия
Две гранаты с газом разорвались на территории посольства РФ в Бейруте
Две гранаты со слезоточивым газом разорвались в среду, 15 января, на территории посольства РФ в Бейруте. Как сообщил ТАСС
«Руководством посольства приняты дополнительные меры безопасности», — сказал Максудов. Охрана дипмиссии усилена в связи со столкновениями, которые идут между полицией и демонстрантами на улице
В дипломатический миссии указали, что «мы оказались в эпицентре событий, но не являемся центром агрессии». Протестующие требуют у находящегося рядом здания полиции выпустить своих сторонников, рассказали «РИА Новости».
Во вторник, 14 января, демонстранты у здания центрального банка в Бейруте начали забрасывать камнями полицию. В ответ силовики применили слезоточивый газ для разгона протестующих.
В среду митингующие не прекратили протесты и разгромили витрины банковских организаций на улице Хамра, продолжая забрасывать полицейских камнями и другими подручными средствами.
В связи с беспорядками задержаны 59 активистов. Ранее участники акций протеста у дома
16 октября кабинет министров Ливана одобрил введение налога на звонки через WhatsApp (20 центов в день, или $6 в месяц) и пошлины на табачную продукцию ($1,3 за импортные сигареты, $0,5 за местные).
На следующий день ливанцы вышли на улицы и перекрыли ключевые магистрали страны, связывающие столицу Бейрут с аэропортом и сирийской столицей Дамаском.
Правительство Саада Харири 29 октября подало в отставку, но демонстрации не прекратились. Митингующие требуют экономических реформ и судебного преследования чиновников, замешанных в коррупции.