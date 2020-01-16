#SSJ100 а/к ИрАэро, выполнявший чартерный рейс (SU95) из Сабетты(SBT) в Домодедово(DME) экстренно сел на 3-ю строящуюся полосу в #Домодедово.— Otvinta (@otvinta_flu_cc) January 16, 2020
В настоящий момент проводится эвакуация пассажиров, пострадавших нет.https://t.co/YgXqqGA5Yf pic.twitter.com/eDHwe6WxnE
16:09 (мск), источник: Интерфакс
SSJ-100 «ИрАэро» экстренно сел на недостроенную полосу «Домодедово»
Москва. 16 января. INTERFAX.RU — В «Домодедово» самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Ираэро» совершил экстренную посадку на строящуюся