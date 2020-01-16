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16:09 (мск), источник: Интерфакс

SSJ-100 «ИрАэро» экстренно сел на недостроенную полосу «Домодедово»

Москва. 16 января. INTERFAX.RU — В «Домодедово» самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Ираэро» совершил экстренную посадку на строящуюся взлетно-посадочную полосу.

В пресс-службе «Домодедово» «Интерфаксу» подтвердили информацию о посадке самолета на недействующую ВПП, уточнив, что она прошла в штатном режиме в 14:17, пострадавших нет.

В МЧС также подтвердили сообщения о происшествии и сообщили, что никто не пострадал, самолет не получил повреждений.

Транспортные прокуроры начали проверку в связи с происшествием в «Домодедово», информация о происшествии направлена надзирающему за деятельностью авиакомпании иркутскому транспортному прокурору. Официальный представитель ведомства Екатерина Короткова сообщила «Интерфаксу», что самолет SSJ-95LR-100 авиакомпании «ИрАэро» сел на строящуюся ВПП-32.

Комментария «Ираэро» у агентства нет.

В «Домодедово» работают две полосы, с 2014 года там также строится третья, которая должна заменить одну из двух старых.

В парке «ИрАэро» девять самолетов SSJ-100. По данным системы «СПАРК-Интерфакс», компания основана в 1999 году, крупнейшими собственниками являются гендиректор компании Юрий Лапин и Владимир Миронов.

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