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17:35 (мск), источник: Lenta.Ru

Названа причина посадки SSJ-100 на недостроенную полосу вблизи аэропорта

Российский пассажирский самолет Sukhoi SuperJet 100 (SSJ-100) авиакомпании «ИрАэро» сел на недостроенную полосу вблизи московского аэропорта Домодедово из-за ошибки пилота. О причинах произошедшего в четверг, 16 января, пишет издание Baza.

Как объяснил службам авиагавани командир экипажа Виктор Чернобровкин, он спутал взлетно-посадочную полосу с действующей из-за неблагоприятных погодных условий и плохой видимости.

По его словам, новая полоса расположена всего в 280 метрах от старой и была видна лучше, так что он «не заметил ничего подозрительного».

Пилот пояснил, что осознал ошибку только после того, как совершил посадку.

Ранее в четверг стало известно, что SSJ-100, следовавший по маршруту из Саббеты (Ямало-Ненецкий автономный округ) в Москву, экстренно произвел посадку на недействующую полосу. В результате произошедшего никто из членов экипажа или пассажиров не пострадал.

Во время загрузки произошла ошибка.
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