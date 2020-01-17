05:03 (мск), источник: Газета Коммерсантъ
ФСБ затянула расследование Карины Цуркан до ее освобождения
Едва ли не впервые в российской истории суд принял решение освободить
Она провела в заключении более полутора лет, превысив все установленные сроки. Следователи ФСБ, не успевшие закончить расследование о передаче российских секретов иностранным спецслужбам, настаивали, что обвиняемая должна содержаться в «Лефортово». Но недавно созданный 1-й апелляционный суд с ними не согласился.
Сенсационное решение об освобождении 45-летней Карины Цуркан приняла в четверг судья созданного в октябре в Москве 1-го апелляционного суда общей юрисдикции Ольга Дробышевская, рассматривавшая жалобу адвокатов бывшего члена правления «Интер РАО». «Мы обжаловали декабрьское решение Мосгорсуда, который продлил срок содержания для Карины до середины марта», — пояснил «Ъ» один из адвокатов Цуркан Иван Павлов.
Согласно УПК, не менее чем за месяц до его истечения следователь обязан объявить об окончании расследования и передать собранные материалы для изучения обвиняемому и его защитникам. В дальнейшем же срок пребывания в СИЗО зависит лишь от скорости, с которой заключенный будет читать свое уголовное дело.
Однако в случае с Кариной Цуркан у следователей СУ ФСБ произошел сбой, так как она была задержана еще 13 июня 2018 года и уже «пересидела» все сроки.
«Об окончании следствия нам объявили еще в начале ноября, но ознакомление началось лишь в конце ноября — начале декабря», — пояснил Иван Павлов, отметив, что именно это обстоятельство и стало одним из основных в его жалобе, так как Мосгорсуд это нарушение установленных в УПК сроков пропустил. Он отметил, что следователь свой промах пытался объяснить тем, что начать ознакомление он пытался вовремя в присутствии приглашенного им адвоката по назначению вместо нанятых самой Кариной Цуркан защитников, о чем даже составил в присутствии понятых соответствующий протокол.
Кстати, сама обвиняемая участвовала в заседании не по телесвязи, а лично — ее привез прибывший вместе с конвоем следователь.
Как признался «Ъ» Павлов, он сам и его подзащитная мало верили в успех после предыдущих тщетных попыток добиться смягчения меры пресечения. Однако судья Ольга Дробышевская после полуторачасового пребывания в совещательной комнате удовлетворила жалобу адвокатов, постановив освободить Цуркан в зале суда. Вместо содержания под стражей ей была назначена относительно новая мера пресечения — запрет определенных действий. Ей запрещено появляться на улице в ночное время, пользоваться интернетом и телефоном, общаться с фигурантами дела
Бывшего
«Мы удовлетворены тем, что суд, который с большой осторожностью относится к делам о преступлениях против безопасности государства, несмотря ни на что, принял справедливое решение», — подчеркнул Павлов. Адвокат напомнил, что освобождения по статьям о госизмене (ст. 275 УК РФ) и шпионаже являются единичными и в его практике встречались лишь несколько раз. В частности, в прошлом году суд освободил из СИЗО страдающего рядом заболеваний 75-летнего сотрудника Центрального
В случае с Кариной Цуркан Павлов также намерен добиваться ее полного оправдания. Как он отметил, сейчас ведется работа по обжалованию ареста счетов обвиняемой, на которых находится более 1 млрд руб.
Одновременно в ближайшее время он вместе со своей подзащитной продолжит ознакомление с материалами уголовного дела. По его прогнозам, процедура займет более месяца, но сильно не затянется, так как громкое «шпионское дело», как оказалось, состоит всего из десяти томов. При этом, отвечая на вопрос «Ъ», Павлов заявил, что не видит в деле Карины Цуркан никакой политической подоплеки.
Сергей Сергеев