Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискComboВсе проекты
 Российская копия Tesla Cybertruck покоряет московские автодороги Команда российских инженеров-любителей решили не дожидаться официального выпуска новой машины Илона Маска
Фоторепортажи
12Крушение украинского Boeing в Тегеране
51Дмитрий Медведев покидает пост премьер-министра
09:21 (мск), источник: РИА Новости

Экс-замгубернатора Кузбасса обвинили в превышении полномочий

КЕМЕРОВО, 17 янв — РИА Новости. Бывшему вице-губернатору Кемеровской области Евгению Хлебунову предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий, выражающихся в принуждении руководства разреза «Бунгурский» финансировать День шахтера в 2017 году, сообщил в суде гособвинитель.

Ранее сообщалось, что Хлебунов обвиняется по ст. 286 ч. 3 п. «в» УК РФ («Превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий»).

«Хлебунов понудил ООО «Разрез «Бунгурский» к вынужденному принятию на себя финансовых обязательств на сумму 67 миллионов 950 тысяч рублей путем заключения соглашений о социально-экономическом сотрудничестве между ООО» Разрез «Бунгурский» и коллегией администрации Кемеровской области на сумму 1 миллион рублей, предназначенных для финансирования подготовки и проведения мероприятий, посвященных празднованию Дня шахтера-2017 и между ООО «Разрез «Бунгурский» и администрацией Новокузнецкого района на сумму 66 миллионов 950 тысяч рублей» — сказала в суде гособвинитель.

Читайте также
Главу МВД Коми задержали по подозрению в получении особо крупной взятки

Также из обвинительного заключения следует, что Хлебунов взамен на соглашение предлагал содействие в выделении предприятию участков недр для угольных разработок.

Как пояснил корреспонденту РИА Новости представитель потерпевшего, сумма нанесенного предприятию ущерба составила 2 миллиона 150 тысяч рублей. «Первоначально, по соглашению (о социально-экономическом сотрудничестве) сумма заключённых соглашений — более 66 миллионов рублей», — рассказал представитель потерпевшего предприятия.

В ответ на вопрос суда, понятна ли обвиняемому суть предъявляемого обвинения, Хлебунов ответил утвердительно.

«Отношение к вине выражу, когда будут даны показания», — сказал он. По делу бывшего замгубернатора проходят 22 свидетеля.

Евгений Хлебунов был назначен на пост заместителя губернатора по топливно-энергетическому комплексу и экологии в апреле 2017 года, в середине 2018 года он ушел в отставку по собственному желанию.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Реакция министров на отставку правительства попала на видео
Зюганов объяснил, почему КПРФ не может голосовать за Мишустина
США заявили о пострадавших при ударе Ирана по военным базам
СМИ раскрыли возможные планы Медведева после отставки
Операторы подняли расценки на архивные тарифы
Сын Джона Толкина скончался в возрасте 95 лет
Противникам установления границы с Чечней предъявили обвинения
Эксперты определили главную проблему в сфере ЖКХ
Рассекречены документы об освобождении Варшавы
Здоровье
Малышева рассказала о зависимости рака от группы крови Телеведущая пояснила, к каким онкологическим заболеваниям больше склонны обладатели каждой группы крови.
Hi-Tech
На Земле обнаружили «бессмертный» вид живых существ Это растение может не стареть тысячелетия
Кино
Тарантино назвал актера, которого считает лучшим в Голливуде Он пока не снимался ни в одном из фильмов режиссера
Авто
Что в гараже у нового премьера: машины Михаила Мишустина Авто Mail.ru выяснил, какие автомобили предпочитают в семье премьер-министра России
Новости партнеров
Депутат сравнила бедных с уголовниками и теперь объясняет свои слова
Популярный актер резко стал изгоем
Экзамен на водительские права теперь сдаем по-новому
Выпирающий живот отлично маскируют платья таких фасонов
Gnezdo.ru
Знак, под которым рождается самый проблемный малыш
Как избежать штрафа за пешехода? Рабочий способ
РФ задумалась: предсказания Кейси уже сбываются
Самая роскошная девушка выставки (10 фото)
Леди
Как менялись усы и прическа 60-летнего Игоря Николаева Игорь Николаев известен не только своими песнями, но и фирменными усами и прической. Рассказываем о стиле певца подробнее.
Дом
Реабилитация ковра. Когда уместно использовать его в интерьере
Можно ли размораживать холодильник феном?
10 усадеб Москвы, которые стоит посетить, когда выпал снег
Как выглядит наноквартира в Петербурге
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь