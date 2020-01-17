09:21 (мск), источник: РИА Новости
Экс-замгубернатора Кузбасса обвинили в превышении полномочий
КЕМЕРОВО, 17 янв — РИА Новости. Бывшему
Ранее сообщалось, что Хлебунов обвиняется по ст. 286 ч. 3 п. «в» УК РФ («Превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий»).
«Хлебунов понудил ООО «Разрез «Бунгурский» к вынужденному принятию на себя финансовых обязательств на сумму 67 миллионов 950 тысяч рублей путем заключения соглашений о
Также из обвинительного заключения следует, что Хлебунов взамен на соглашение предлагал содействие в выделении предприятию участков недр для угольных разработок.
Как пояснил корреспонденту РИА Новости представитель потерпевшего, сумма нанесенного предприятию ущерба составила 2 миллиона 150 тысяч рублей. «Первоначально, по соглашению (о
В ответ на вопрос суда, понятна ли обвиняемому суть предъявляемого обвинения, Хлебунов ответил утвердительно.
«Отношение к вине выражу, когда будут даны показания», — сказал он. По делу бывшего замгубернатора проходят 22 свидетеля.
Евгений Хлебунов был назначен на пост заместителя губернатора по