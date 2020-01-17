11:17 (мск), источник: Коммерсантъ
Оксана Пушкина жалуется на угрозы Владимиру Колокольцеву
Главу МВД просят обратить внимание на псевдорелигиозных экстремистов.
Адвокат депутата Госдумы Оксаны Пушкиной Константин Добрынин направил повторное обращение главе МВД Владимиру Колокольцеву, в котором обратил внимание на угрозы, поступающие парламентарию в связи с подготовкой законопроекта о профилактике
Старший партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Константин Добрынин сообщил «Ъ», что депутат Госдумы Оксана Пушкина продолжает получать угрозы жизни и здоровью. Так, 31 декабря 2019 года на сайт Госдумы поступило обращение, автор которого сообщал, что «ему пришло письмо, где содержалась информация о планируемом убийстве “до начала лета” Пушкиной и еще, возможно, 3−4 человек». По мнению депутата, это связано с ее поддержкой законопроекта о
В обстановке необъяснимого для общественности бездействия МВД России псевдорелигиозные экстремисты и пособничающие им антиобщественные радикальные элементы от угроз и запугивания склонны перейти к методам предрекавшегося в их «декларациях» прямого насилия.
В нем адвокат просит министра внутренних дел проинформировать его о мерах, принятых в связи с первым обращением, и поручить принять меры «к установлению лиц, планирующих совершение убийства российских граждан, привлечению их к уголовной ответственности и по предотвращению преступных намерений, направленных на причинение ущерба депутату Госдумы Оксане Пушкиной и иным авторам законопроекта “Об основах системы профилактики домашнего насилия в РФ”».
Напомним, в ноябре 2019 года Добрынин подал жалобу в МВД на православное движение «Сорок сороков», отметив, что в открытом письме, подписанном более чем 190 православными и родительскими организациями, содержатся признаки ст. 282 УК РФ (разжигание ненависти либо вражды). Кроме того, Добрынин приобщил к заявлению статью на сайте «Сорока сороков» под названием «То, что не удалось Гитлеру, могут осуществить российские парламентарии», автор которой призывает проверить тех, кто поддерживает законопроект, на госизмену.
Адвокаты Пушкиной усмотрели в таких заявлениях признаки ст. 306 УК РФ (заведомо ложный донос). Еще в ряде публикаций юристы усматривают признаки преступления, предусмотренного ст. 128.1 УК РФ «Клевета, соединенная с обвинением лица в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления». Отметим, координатор движения «Сорок сороков» Андрей Кормухин тогда же заявил «Ъ», что его организация не имеет отношения к рассылке угроз, посетовав, что разработчики законопроекта не идут с православными активистами на диалог, а также назвал изложенное в жалобе в МВД «пиар-ходом в рамках острой дискуссии».
«Мы считаем, что правоохранительные органы и министр внутренних дел, несмотря на последние кадровые новости, должны
Он напомнил, «как развивались события в ситуации с фильмом «Матильда» Алексея Учителя: «Сначала были угрозы, а потом на улицах Москвы горели автомобили. Надеюсь, что до этого не дойдет и деятельность Оксаны Пушкиной как депутата Госдумы будет полностью защищена от любых проявлений насилия и агрессии».
Валерия Мишина, Владимир Хейфец