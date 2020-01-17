15:03 (мск), источник: РИА Новости
В России зафиксировали первый случай смерти от употребления снюсов
МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. В России зафиксировали первую смерть
По его словам, в последнее время наблюдается вспышка потребления никотиносодержащих конфет, жвачек и другой подобной продукции.
«Это вызвало очень много проблем в стране, тоже появились психозы, уже появилась первая смерть. Государство очень быстро среагировало на эту угрозу, вызов. В некоторых регионах волевым путем запретили продажу подобных веществ, и это очень здорово», — сказал Брюн журналистам.
Снюс (некурительный бездымный табак с никотином) запретили в России с 2016 года. За его продажу предусмотрен административный штраф. Однако на рынке появляются его аналоги — например, никотиновые конфеты без табака, которые пользуются популярностью у подростков. Содержание никотина в них порой в десять раз выше, чем в табачных изделиях.
В последние месяцы СМИ неоднократно писали об отравлении детей никотином. В конце декабря Роспотребнадзор поручил проверить торговые точки и прекратить продажи некурительной никотиносодержащей продукции. За время проверок сотрудники ведомства изъяли более миллиона единиц такой продукции, сумма штрафов превысила 6,5 миллиона рублей.
В нескольких регионах запретили продажу снюса и его аналогов. Соответствующие законопроекты подготовлены и на федеральном уровне — Госдума рассмотрит их в весеннюю сессию.