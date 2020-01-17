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11:09 (мск), источник: Lenta.Ru

Украина обвинила Иран в препятствовании расследованию гибели Boeing 737

На Украине рассказали о том, что Иран препятствовал расследованию гибели Boeing 737−800 «Международных авиалиний Украины» (МАУ).

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Тегеран предоставил полноценный доступ к обломкам лайнера лишь 10 января, сообщает Obozrevatel со ссылкой на директора Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Александра Рувина.

По его словам, именно тогда были выявлены признаки ракетного удара и следы разрушительных элементов на личных вещах пассажиров. Рувин отметил, что экспертов сопроводили к ангару, в котором, как предполагалось, находятся останки разбившегося самолета.

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«Оказалось, это просто куча бульдозером собранных обломков самолета, на которых ничего не было видно, ничего непонятно, но иранцы работают только до четырех часов по местному времени, поэтому мы были ограничены временем», — отметил он.

Рувин добавил, что после обнаружения следов от поражающих элементов иранские представители прибыли на место происшествия, накрыли обломки пленкой и запретили снимать на мобильные телефоны. Следующим утром Тегеран официально заявил об ударе ракетой по самолету.

16 января стало известно, что Канада начала свое расследование катастрофы украинского «Боинга» под Тегераном. Министр иностранных дел Канады Франсуа-Филипп Шампань заявил, что канадская сторона, а также Украина, Афганистан, Великобритания и Швеция надеются на полное сотрудничество властей Ирана в проведении прозрачного расследования всех обстоятельств крушения пассажирского лайнера близ Тегерана.

Boeing 737−800 авиакомпании МАУ загорелся и упал после вылета из аэропорта Тегерана 8 января. Погибли 176 человек, в том числе 11 граждан Украины. 11 января Иран признал, что сбил самолет по ошибке из-за «авантюризма» США.

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