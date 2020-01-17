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17:00 (мск), источник: РИА Новости

В США убийцу помиловали за несколько часов до смертной казни

МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Жителя США Джимми Медерса помиловали за несколько часов до смертной казни, сообщает UPI со ссылкой на главу Совета по помилованию и условно-досрочному освобождению штата Джорджия Терри Барнарда.

Источник: AP 2020

Медерса приговорили к высшей мере наказания в 1989 году за убийство сотрудника круглосуточного магазина во время ограбления.

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По словам Барнарда, решение о замене смертной казни на пожизненное заключение было принято на основании всех фактов, связанных с делом, в том числе решении присяжных, вынесенным в 1987 году. Тогда они выступили за пожизненное заключение для обвиняемого, однако законы штата не предусматривали такого вида наказания.

«Совет решил помиловать обвиняемого на основании того, что у него не было судимости до совершения преступления. Кроме того, у него было только одно незначительное нарушение за более чем 30 лет в камере смертников и “явное желание присяжных” во время судебного разбирательства приговорить его к пожизненному заключению», — говорится в заявлении.

Отмечается, что Медерс должен был стать 53-м заключенным, казненным в штате Джорджия путем смертельной инъекции.

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