Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискComboВсе проекты
 Азия: атака на базы США Иран нанес удар баллистическими ракетами по американским базам в Ираке
Фоторепортажи
12Юбилей Игоря Николаева
12Извержение вулкана Таал
17:26 (мск), источник: Lenta.Ru

СБУ начала расследовать дело о прослушке премьера

Служба безопасности Украины (СБУ) открыла уголовное производство по факту прослушивания премьер-министра Алексея Гончарука. Как пишут «Українськi Новини», об открытии дела сообщил Генеральный прокурор страны Руслан Рябошапка.

Источник: AFP 2020

По его словам, дело расследует СБУ, однако процессуальное руководство осуществляется прокуратурой.

Читайте также
Украина прислушалась к своему премьеру

Ранее президент Украины Владимир Зеленский потребовал от правоохранительных органов в двухнедельный срок установить причастных к прослушке разговоров во время совещания премьер-министра Алексея Гончарука. Зеленский отметил, что в рамках расследования должен быть четко установлен круг лиц, которые присутствовали на переговорах, и выяснены обстоятельства, при которых они происходили.

Гончарук подал в отставку 17 января после скандала с прослушкой совещания правительства. На опубликованных в сети аудиозаписях человек, по голосу похожий на Гончарука, критикует познания Зеленского в экономике, а себя называет профаном.

Премьер-министр Гончарук объяснил причины своей отставки: атаки и манипуляции
Во время загрузки произошла ошибка.
13:51 (мск)© Ньюстюб
 В Госдуме отреагировали на слова звезды "Дома 2" о рождаемости
Медведев прокомментировал свою отставку
Медведев: смена правительства не является чем-то особенным
Михаил Мишустин назначил нового главу ФНС
В России зафиксирована первая смерть от употребления снюса
С Порошенко потребовали 140 миллионов долларов
В США родился щенок цвета лайма
Американец узнал, что хранил в столетних ящиках грабитель банков
В РПЦ отвергли наличие «проблемы попов на Mercedes»
Здоровье
Малышева рассказала о зависимости рака от группы крови Телеведущая пояснила, к каким онкологическим заболеваниям больше склонны обладатели каждой группы крови.
Hi-Tech
Названы главные способы обмана по телефону в России Как у россиян выманивают деньги
Кино
Тарантино назвал актера, которого считает лучшим в Голливуде Он пока не снимался ни в одном из фильмов режиссера
Горячие темы на Авто
Послание президента. 213
Новость дня !!! 153
Снова зашёл -уж простите --- 129
Мы идем по казахскому сценарию? 111
Новости партнеров
Названы три лучших фильма 2019 года. Их должен посмотреть каждый
Маткапитал будут выдавать после рождения первого ребенка
Животные, убивающие для развлечения
Материнский капитал будут давать на рождение первого ребенка
Gnezdo.ru
РФ задумалась: предсказания Кейси уже сбываются
Лукашенко пошел на открытый конфликт с Россией
В кого стреляли космонавты СССР во время полета
"Без войны все умрете": Матрона увидела судьбу РФ
Леди
Как менялись усы и прическа 60-летнего Игоря Николаева Игорь Николаев известен не только своими песнями, но и фирменными усами и прической. Рассказываем о стиле певца подробнее.
Дом
Реабилитация ковра. Когда уместно использовать его в интерьере
Можно ли размораживать холодильник феном?
10 усадеб Москвы, которые стоит посетить, когда выпал снег
Как выглядит наноквартира в Петербурге
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь