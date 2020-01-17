17:26 (мск), источник: Lenta.Ru
СБУ начала расследовать дело о прослушке премьера
Служба безопасности Украины (СБУ) открыла уголовное производство по факту прослушивания
По его словам, дело расследует СБУ, однако процессуальное руководство осуществляется прокуратурой.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский потребовал от правоохранительных органов в двухнедельный срок установить причастных к прослушке разговоров во время совещания
Гончарук подал в отставку 17 января после скандала с прослушкой совещания правительства. На опубликованных в сети аудиозаписях человек, по голосу похожий на Гончарука, критикует познания Зеленского в экономике, а себя называет профаном.