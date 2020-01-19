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00:22 (мск), источник: Коммерсантъ

Россельхознадзор выпустил предупреждение из-за вспышки пневмонии в Китае

Россельхознадзор призвал россиян, путешествующих в странах Юго-Восточной Азии, избегать контактов с животными из-за вспышки пневмонии, вызванной новым штаммом коронавируса.

Вспышка была зарегистрирована в начале года в городе Ухань китайской провинции Хубэй. Два случая инфицирования людей были отмечены в Таиланде и Японии.

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Существует риск того, что это заболевание является зоонозом. «До настоящего момента источник возбудителя остается неизвестным», — сообщили в ведомстве.

В Китае от нового коронавируса погибли два человека.

Всемирная организация здравоохранения подтвердила: китайские власти считают, что причиной распространения пневмонии в городе Ухань мог стать коронавирус из того же рода, что и вирусы, вызывавшие тяжелый острый респираторный синдром (SARS) и ближневосточный респираторный синдром (MERS, верблюжий грипп).

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