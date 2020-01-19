00:22 (мск), источник: Коммерсантъ
Россельхознадзор выпустил предупреждение из-за вспышки пневмонии в Китае
Россельхознадзор призвал россиян, путешествующих в странах
Вспышка была зарегистрирована в начале года в городе Ухань китайской провинции Хубэй. Два случая инфицирования людей были отмечены в Таиланде и Японии.
Существует риск того, что это заболевание является зоонозом. «До настоящего момента источник возбудителя остается неизвестным», — сообщили в ведомстве.
В Китае от нового коронавируса погибли два человека.
Всемирная организация здравоохранения подтвердила: китайские власти считают, что причиной распространения пневмонии в городе Ухань мог стать коронавирус из того же рода, что и вирусы, вызывавшие тяжелый острый респираторный синдром (SARS) и ближневосточный респираторный синдром (MERS, верблюжий грипп).