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21:04 (мск), источник: РИА Новости

Новейший турбореактивный беспилотник США разбился во время испытаний

ВАШИНГТОН, 19 янв — РИА Новости. Новый многоразовый беспилотник с турбореактивным двигателем X-61A Gremlin успешно запустили с военно-транспортного самолета, однако потеряли после полутора часов полета, сообщил разработчик машины — компания Dynetics.

Беспилотник разработали по заказу Управления перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США. Летательные аппараты такого типа должны запускаться с самолетов и возвращаться на них же после выполнения задачи.

Dynetics распространила видео первого запуска. Он прошел удачно, полет продолжался 1 час 41 минуту. Аппарат удалось благополучно запустить с военно-транспортного самолета С-130. Кроме того, успешно развернулись крылья, запустился двигатель, и аппарат вышел на стабильную траекторию полета. Также испытывались системы коммуникации и воздушного контроля.

Во время загрузки произошла ошибка.

В конце испытаний двигатель отключили, был раскрыт тормозной парашют, который должен был помочь машине вернуться на землю. Повторную стыковку с самолетом-носителем на этом этапе не отрабатывали.

«К сожалению, аппарат был потерян во время процесса приземления из-за нераскрытия основного парашюта», — говорится в релизе Dynetics.

Однако у компании остаются еще четыре тестовых образца, так что на дальнейшие испытания это повлиять не должно.

Несмотря на потерю аппарата, Dynetics назвала полет «исторической вехой».

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