21:04 (мск), источник: РИА Новости
Новейший турбореактивный беспилотник США разбился во время испытаний
ВАШИНГТОН, 19 янв — РИА Новости. Новый многоразовый беспилотник с турбореактивным двигателем X-61A Gremlin успешно запустили с
Беспилотник разработали по заказу Управления перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США. Летательные аппараты такого типа должны запускаться с самолетов и возвращаться на них же после выполнения задачи.
Dynetics распространила видео первого запуска. Он прошел удачно, полет продолжался 1 час 41 минуту. Аппарат удалось благополучно запустить с
В конце испытаний двигатель отключили, был раскрыт тормозной парашют, который должен был помочь машине вернуться на землю. Повторную стыковку с
«К сожалению, аппарат был потерян во время процесса приземления
Однако у компании остаются еще четыре тестовых образца, так что на дальнейшие испытания это повлиять не должно.
Несмотря на потерю аппарата, Dynetics назвала полет «исторической вехой».