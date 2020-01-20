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08:07 (мск), источник: РИА Новости

В пермском отеле пять человек погибли при прорыве трубы с кипятком

УФА, 20 янв — РИА Новости. Пять человек погибли, получив ожоги в результате прорыва трубы с горячей водой в отеле в Перми, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.

Тела погибших нашли после того, как из помещения откачали горячую воду.

По данным регионального минздрава, еще три человека пострадали, их госпитализировали. При этом глава ведомства Оксана Мелехова отметила в своем Instagram, что первая бригада скорой помощи прибыла на место происшествия через 10 минут после вызова.

На место трагедии прибыл губернатор Пермского края Максим Решетников. Власти пообещали оказать необходимую помощь семьям погибших и пострадавших.

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