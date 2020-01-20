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07:02 (мск), источник: Life.ru

В Перми прорвало отопление в частном отеле, есть погибшие

Семь бригад скорой помощи дежурят на месте инцидента.

В Перми произошёл прорыв отопления в частном отеле, несколько человек погибло, ещё трое госпитализированы. Об этом сообщает пресс-служба Министерства территориальной безопасности региона.

— Скорая помощь прибыла на место в течение 10 минут. Пострадало три человека, они госпитализированы с ожогами. По предварительным данным, есть погибшие, — говорится в сообщении.

Уточняется, что отель находится на улице Советской Армии, дом 21. Согласно данным из открытых источников, там находится гостиница «Карамель».

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