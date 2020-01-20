07:02 (мск), источник: Life.ru
В Перми прорвало отопление в частном отеле, есть погибшие
Семь бригад скорой помощи дежурят на месте инцидента.
В Перми произошёл прорыв отопления в частном отеле, несколько человек погибло, ещё трое госпитализированы. Об этом сообщает
— Скорая помощь прибыла на место в течение 10 минут. Пострадало три человека, они госпитализированы с ожогами. По предварительным данным, есть погибшие, — говорится в сообщении.
Уточняется, что отель находится на улице Советской Армии, дом 21. Согласно данным из открытых источников, там находится гостиница «Карамель».