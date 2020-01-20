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11:34 (мск), источник: ТАСС

Число пострадавших из-за прорыва трубы в отеле в Перми увеличилось до шести

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/ — Их отправили на амбулаторное лечение.

Источник: Reuters

Число пострадавших из-за прорыва трубы теплоносителя в мини-отеле в Перми выросло с трех до шести. Их направили на амбулаторное лечение, сообщила в понедельник в своем Instagram министр здравоохранения Пермского края Оксана Мелехова.

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«На данный момент, по информации специалистов ожогового центра, к ним поступили трое пострадавших при прорыве системы отопления в гостинице. Все пострадавшие с ожогами осмотрены специалистами, им оказывается необходимая медицинская помощь. Одна пациентка находится в тяжелом состоянии, два в состоянии средней тяжести. Также известно, что три человека отказались от госпитализации и будут находиться на амбулаторном лечении под наблюдением врачей», — написала министр.

Как уточнили ТАСС в краевом Минздраве, двое среди пострадавших — спасатели.

«Три человека в состоянии легкой тяжести от госпитализации отказались. Двое мужчин-спасателей с термическим ожогом голеней, женщина, 53 года, администратор — поверхностное обморожение голеностопа, стоп», — говорится в сообщении службы скорой медицинской помощи Перми и Пермского района в официальном сообществе в соцсети «ВКонтакте».

В краевом Минздраве отметили, что среди погибших оказался один ребенок, не уточнив при этом его пол и возраст.
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В пресс-службе Министерства территориальной безопасности края сообщили, что для родственников пострадавших организовали телефонную линию связи. «Для родственников пострадавших и погибших при ЧП по улице Советской Армии в Перми организована работа телефонной линии в единой дежурной диспетчерской службе — 246−04−00», — говорится в сообщении.

По предварительным данным, инцидент произошел из-за прорыва трубы теплоносителя в многоэтажном жилом доме, в результате горячая вода стекла в мини-отель, расположенный в подвале здания. Погибли пять человек, по данным и.о. министра территориальной безопасности края Игоря Гончарова, жертвами стали только постояльцы.

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