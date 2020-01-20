Число пострадавших из-за прорыва трубы в отеле в Перми увеличилось до шести

Число пострадавших из-за прорыва трубы теплоносителя в мини-отеле в Перми выросло с трех до шести. Их направили на амбулаторное лечение, сообщила в понедельник в своем Instagram министр здравоохранения Пермского края Оксана Мелехова.
«На данный момент, по информации специалистов ожогового центра, к ним поступили трое пострадавших при прорыве системы отопления в гостинице. Все пострадавшие с ожогами осмотрены специалистами, им оказывается необходимая медицинская помощь. Одна пациентка находится в тяжелом состоянии, два в состоянии средней тяжести. Также известно, что три человека отказались от госпитализации и будут находиться на амбулаторном лечении под наблюдением врачей», — написала министр.
«Три человека в состоянии легкой тяжести от госпитализации отказались. Двое мужчин-спасателей с термическим ожогом голеней, женщина, 53 года, администратор — поверхностное обморожение голеностопа, стоп», — говорится в сообщении службы скорой медицинской помощи Перми и Пермского района в официальном сообществе в соцсети «ВКонтакте».
В пресс-службе Министерства территориальной безопасности края сообщили, что для родственников пострадавших организовали телефонную линию связи. «Для родственников пострадавших и погибших при ЧП по улице Советской Армии в Перми организована работа телефонной линии в единой дежурной диспетчерской службе — 246−04−00», — говорится в сообщении.
По предварительным данным, инцидент произошел из-за прорыва трубы теплоносителя в многоэтажном жилом доме, в результате горячая вода стекла в мини-отель, расположенный в подвале здания. Погибли пять человек, по данным и.о. министра территориальной безопасности края Игоря Гончарова, жертвами стали только постояльцы.