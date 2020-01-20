12:46 (мск), источник: РИА Новости
УК рассказала о нарушениях в пермском отеле, где погибли пять человек
УФА, 20 янв — РИА Новости.
«По предварительным данным, прорыв образовался на участке транзитной трубы 1962 года постройки. Долгое время данная тепловая централь была бесхозной, 12 декабря 2019 года ее передали в управление ООО «Пермская сетевая компания», — уточнили в «Профи-дом».
Инцидент произошел в ночь на понедельник в Индустриальном районе, на улице Советской Армии, 21. Тела пяти человек, в том числе одного ребенка, нашли после того, как из помещения откачали кипяток. Еще трое пострадавших доставлены в больницу с поражением 15−35% тела. Во время ликвидации последствий ЧП ожоги также получили двое спасателей, но им госпитализация не потребовалась.
В результате аварии без горячей воды и отопления остаются 20 домов, восстановить подачу теплоносителя планируют к 12 часам ночи. На месте дежурят
Максимальное наказание по этой статье — десять лет лишения свободы.
Власти пообещали оказать необходимую помощь семьям погибших и пострадавших.