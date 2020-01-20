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12:46 (мск), источник: РИА Новости

УК рассказала о нарушениях в пермском отеле, где погибли пять человек

УФА, 20 янв — РИА Новости. Мини-отель «Карамель» в Перми, в котором из-за прорыва трубы погибли пять человек, располагался в подвале и не имел эвакуационного выхода, сообщила управляющая компания «Профи-дом» на своей странице во «ВКонтакте».

Источник: РИА Новости

«По предварительным данным, прорыв образовался на участке транзитной трубы 1962 года постройки. Долгое время данная тепловая централь была бесхозной, 12 декабря 2019 года ее передали в управление ООО «Пермская сетевая компания», — уточнили в «Профи-дом».

Главный инженер Пермской сетевой компании Вячеслав Ермаков рассказал, что в здании отсутствовала герметизация ввода теплосети: это и привело к попаданию воды в подвал.

Авария в мини-отеле «Карамель»

Инцидент произошел в ночь на понедельник в Индустриальном районе, на улице Советской Армии, 21. Тела пяти человек, в том числе одного ребенка, нашли после того, как из помещения откачали кипяток. Еще трое пострадавших доставлены в больницу с поражением 15−35% тела. Во время ликвидации последствий ЧП ожоги также получили двое спасателей, но им госпитализация не потребовалась.

Во время загрузки произошла ошибка.

В результате аварии без горячей воды и отопления остаются 20 домов, восстановить подачу теплоносителя планируют к 12 часам ночи. На месте дежурят аварийно-восстановительные бригады, сообщили в краевом Министерстве ЖКХ.

СК возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух и более человек.

Максимальное наказание по этой статье — десять лет лишения свободы.

Власти пообещали оказать необходимую помощь семьям погибших и пострадавших.

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