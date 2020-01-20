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12:58 (мск), источник: РИА Новости

В Калуге из центра реабилитации животных украли десять обезьян

ВОРОНЕЖ, 20 янв — РИА Новости. Правоохранители разыскивают неизвестного, укравшего из центра реабилитации диких животных в Калуге 10 макак, сообщает в понедельник прокуратура области.

Источник: Cock-Robin/СС0

По данным надзорного ведомства, инцидент произошел в преддверии новогодних праздников, однако о нем сообщается только сейчас.

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«Неустановленное лицо незаконно проникло в помещение ангара “Фениск”, расположенного в районе д. 13 по ул. Новослободской города Калуги и тайно похитило находившихся там на передержке обезьян породы “Макак Яванский” в количестве 10 штук, которые были изъяты в Брянской области сотрудниками ГИБДД при остановке автомобиля для проверки документов», — говорится в сообщении.

По факту кражи обезьян, общая стоимость которых — около 250 тысяч рублей, возбуждено уголовное дело. Санкция статьи о краже до шести лет лишения свободы.

«В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление виновных лиц», — говорится в сообщении.

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