В Калуге из центра реабилитации животных украли десять обезьян

По данным надзорного ведомства, инцидент произошел в преддверии новогодних праздников, однако о нем сообщается только сейчас.
«Неустановленное лицо незаконно проникло в помещение ангара “Фениск”, расположенного в районе д. 13 по ул. Новослободской города Калуги и тайно похитило находившихся там на передержке обезьян породы “Макак Яванский” в количестве 10 штук, которые были изъяты в Брянской области сотрудниками ГИБДД при остановке автомобиля для проверки документов», — говорится в сообщении.
По факту кражи обезьян, общая стоимость которых — около 250 тысяч рублей, возбуждено уголовное дело. Санкция статьи о краже до шести лет лишения свободы.
«В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление виновных лиц», — говорится в сообщении.