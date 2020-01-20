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20 января, источник: Коммерсантъ

Си Цзиньпин поручил не допустить эпидемии нового коронавируса

Председатель КНР Си Цзиньпин распорядился не допустить распространения нового типа коронавируса. Заболевание было зарегистрировано в конце декабря 2019 года в городе Ухань китайской провинции Хубэй. От вируса умерли три человека.

Источник: Reuters

По мнению председателя КНР, нужно «ставить жизнь и здоровье людей на первое место» и организовывать все необходимые «меры профилактики и контроля». «Мы должны сделать все возможное, чтобы вылечить пациентов, как можно быстрее выявить причины вирусной инфекции и ее передачи», — заявил Си Цзиньпин, которого цитирует Центральное телевидение Китая.

Число зараженных новым коронавирусом в Китае достигает уже 217 человек, первый случай заболевания выявили в Южной Корее. Из-за распространения болезни Таиланд усилил меры предосторожности в аэропортах и больницах. Всемирная организация здравоохранения при этом утверждала, что новый вирус не слишком заразен: было даже предположение, что он не передается от человека к человеку.

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