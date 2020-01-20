Си Цзиньпин поручил не допустить эпидемии нового коронавируса

По мнению председателя КНР, нужно «ставить жизнь и здоровье людей на первое место» и организовывать все необходимые «меры профилактики и контроля». «Мы должны сделать все возможное, чтобы вылечить пациентов, как можно быстрее выявить причины вирусной инфекции и ее передачи», — заявил Си Цзиньпин, которого цитирует Центральное телевидение Китая.
Число зараженных новым коронавирусом в Китае достигает уже 217 человек, первый случай заболевания выявили в Южной Корее. Из-за распространения болезни Таиланд усилил меры предосторожности в аэропортах и больницах. Всемирная организация здравоохранения при этом утверждала, что новый вирус не слишком заразен: было даже предположение, что он не передается от человека к человеку.