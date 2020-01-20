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20 января, источник: РИА Новости

Актриса Наталья Бочкарева признала вину в хранении наркотиков

МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Актриса Наталья Бочкарева полностью признала вину в хранении наркотиков, ранее ее задержали в Москве с кокаином, передает корреспондент РИА Новости из зала Преображенского суда Москвы.

Источник: РИА Новости

«Да, вину признаю полностью», — заявила Бочкарева.

Перед Бочкаревой перед судом выступил дознаватель, который поддержал собственное ходатайство и указал, что Бочкарева загладила вину «путем перевода средств в благотворительный фонд Евгения Воскресенского».

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Прокурор тоже не возражает против судебного штрафа — для России это относительно новый вид наказания, заключающийся в денежном взыскании, при котором человек не получает судимость.

Правоохранители задержали Бочкареву в конце сентября прошлого года, при себе у исполнительницы одной из главных ролей в сериале «Счастливы вместе» был кокаин. Через некоторое время помощница актрисы заявляла, что в СМИ пишут ложь и артистку никто не задерживал, а сама Бочкарева утверждала, что у нее все хорошо и она находится дома. Впоследствии, однако, выяснилось, что инцидент все-таки был.

Уголовное дело расследовали по самой мягкой, первой, части статьи о незаконном обороте наркотиков. Она предполагает до трех лет колонии.

До этого мировой суд лишил Бочкареву водительских прав на один год и восемь месяцев и оштрафовал на 30 тысяч рублей за отказ проходить медицинское освидетельствование на опьянение.

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