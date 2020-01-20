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16:30 (мск), источник: РИА Новости

Суд оштрафовал Бочкареву за хранение наркотиков

МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Преображенский суд Москвы назначил судебный штраф в размере 30 тысяч рублей актрисе Наталье Бочкаревой, которую ранее задержали с наркотиками, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Источник: РИА Новости

«Суд постановил: назначить Бочкаревой меру уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере 30 тысяч рублей», — огласила решение судья Валерия Чеботарь.

При этом суд удовлетворил ходатайство следствия о прекращении дела и освобождении Бочкаревой от уголовной ответственности.

В ходе процесса перед судом выступил дознаватель, который указал, что Бочкарева загладила вину «путем перевода средств в благотворительный фонд Евгения Воскресенского». Прокурор согласился с тем, что уголовное дело в отношении актрисы следует прекратить.

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Сама Бочкарева лишь коротко отметила, что полностью признает вину. Из озвученных материалов дела стало известно, что, помимо прочего, при задержании у актрисы была изъята сторублевая купюра, на которой обнаружили наркотическое вещество.

Правоохранители задержали Бочкареву в конце сентября прошлого года, при себе у исполнительницы одной из главных ролей в сериале «Счастливы вместе» были наркотики. Через некоторое время помощница актрисы заявляла, что в СМИ пишут ложь и артистку никто не задерживал, а сама Бочкарева утверждала, что у нее все хорошо и она находится дома. Впоследствии, однако, выяснилось, что инцидент все-таки был.

Уголовное дело расследовали по самой мягкой, первой части статьи о незаконном обороте наркотиков. Она предполагает до трех лет колонии.

До этого мировой суд лишил Бочкареву водительских прав на 1 год и 8 месяцев и оштрафовал на 30 тысяч рублей за отказ проходить медицинское освидетельствование на опьянение.

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