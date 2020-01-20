Суд оштрафовал Бочкареву за хранение наркотиков

«Суд постановил: назначить Бочкаревой меру уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере 30 тысяч рублей», — огласила решение судья Валерия Чеботарь.
При этом суд удовлетворил ходатайство следствия о прекращении дела и освобождении Бочкаревой от уголовной ответственности.
В ходе процесса перед судом выступил дознаватель, который указал, что Бочкарева загладила вину «путем перевода средств в благотворительный фонд Евгения Воскресенского». Прокурор согласился с тем, что уголовное дело в отношении актрисы следует прекратить.
Сама Бочкарева лишь коротко отметила, что полностью признает вину. Из озвученных материалов дела стало известно, что, помимо прочего, при задержании у актрисы была изъята сторублевая купюра, на которой обнаружили наркотическое вещество.
Правоохранители задержали Бочкареву в конце сентября прошлого года, при себе у исполнительницы одной из главных ролей в сериале «Счастливы вместе» были наркотики. Через некоторое время помощница актрисы заявляла, что в СМИ пишут ложь и артистку никто не задерживал, а сама Бочкарева утверждала, что у нее все хорошо и она находится дома. Впоследствии, однако, выяснилось, что инцидент все-таки был.
Уголовное дело расследовали по самой мягкой, первой части статьи о незаконном обороте наркотиков. Она предполагает до трех лет колонии.
До этого мировой суд лишил Бочкареву водительских прав на 1 год и 8 месяцев и оштрафовал на 30 тысяч рублей за отказ проходить медицинское освидетельствование на опьянение.