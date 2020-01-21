07:05 (мск), источник: Life.ru
В Томской области обнаружили тело десятого погибшего при пожаре
Сообщается, что все погибшие были гражданами Узбекистана.
Спасатели обнаружили тело десятого погибшего при пожаре в Томской области. Об этом сообщает
— Итого по состоянию на 10:35 обнаружены тела десяти человек, — говорится в сообщении.
Всего в здании находилось 12 человек, двум из них удалось спастись. Напомним, ранее Лайф сообщал, что погибшие были работниками местной пилорамы. По данным ТАСС, все они являлись гражданами Узбекистана.