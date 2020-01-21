Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискComboВсе проекты
Узники ЗаполярьяКто будет осваивать российскую Арктику?
Фоторепортажи
50Магия света: лучшие снимки #GoldenHour2020
10В Харбине построили гигантский город из льда и снега
07:05 (мск), источник: Life.ru

В Томской области обнаружили тело десятого погибшего при пожаре

Сообщается, что все погибшие были гражданами Узбекистана.

Спасатели обнаружили тело десятого погибшего при пожаре в Томской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС России.

— Итого по состоянию на 10:35 обнаружены тела десяти человек, — говорится в сообщении.

Всего в здании находилось 12 человек, двум из них удалось спастись. Напомним, ранее Лайф сообщал, что погибшие были работниками местной пилорамы. По данным ТАСС, все они являлись гражданами Узбекистана.

 Владелец залитого кипятком пермского хостела скрылся в Москве
Алана Мамаева показала своё фото до пластики и призвала жён футболистов сд
Лишившийся королевского титула принц Гарри покинул Британию
В Сбербанке рассказали, как мошенники получают данные карт
Бывшая жена российского миллиардера решила судиться с сыном
Жители Владимира пожаловались на уборку воображаемого снега
Глава ПФР рассказал об уменьшении числа пенсионеров
Девушка из Индии отрастила волосы длиной почти 2 метра (фото)
«Зенит» отправил Кокорина в аренду
Здоровье
Помощь дочке с уроками спасла отцу жизнь Показывая девочке, где находятся лимфатические узлы, мужчина нащупал у себя на шее опухоль, которая оказалась раковой.
Hi-Tech
Легендарная техника из 90-х: вспоминаем, как это было Волк и яйца, тетрис, плеер Walkman, фотоаппарат Polaroid — сокровища нашего детства
Кино
Звезда «Малефисенты» в роли молодой Екатерины II: первые кадры В мае 2020 года выйдет новый проект о жизни российской императрицы c Эль Фаннинг в главной роли
Авто
Разработан порядок продажи «красивых номеров» Разброс цен за отдельные сочетания букв и цифр — от 10 тыс. до 10 млн. руб. за штуку, а средняя стоимость может составлять около 300 тыс. руб.
Недвижимость
Российские квартиры оказались невостребованными
Под Москвой нашли сотню поселков-призраков
Риелторы пообещали всплеск спроса на квартиры около МЦД
Эксперты: цены на новостройки Москвы достигли максимума
Популярные темы на «Детях»
Ангел Ада 299
Неприятная ситуация в пункте самовывоза, как себя обезопасить 187
Как дожить жизнь на ногах, не лежачей? Нужны советы 156
Туберкулез в саду! 154
Леди
Золотое платье и слова о свадьбе: как Волочкова отметила день рождения Балерине исполнилось 44 года.
Новости партнеров
Первые итоги. К чему привели проекты президента
Скрытый смысл фильма «Вторжение», который не все поняли
Поддержка станет законом
Конституция для людей
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь