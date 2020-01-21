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07:40 (мск), источник: РИА Новости

СК завел дело после гибели 11 человек при пожаре в Томской области

МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Возбуждено уголовное дело по факту гибели 11 человек в результате пожара в жилом доме в Томской области, сообщает СК РФ.

По предварительным данным следствия, в ночь на 21 января в поселке Причулымский Асиновского района Томской области произошло возгорание в одноэтажном деревянном доме. Площадь пожара составила 208 квадратных метров. Как сообщает СК, при тушении пожара спасатели обнаружили тела 11 погибших, предположительно иностранных граждан (национальность уточняется).

«Следственными органами СК РФ по Томской области по факту гибели одиннадцати человек в результате пожара в одноэтажном деревянном доме в поселке Причулымский Асиновского района возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам)», — говорится в сообщении.

Пожар в деревянном доме начался в ночь на вторник. В огне погибли 11 человек, из здания удалось выбраться двум. Предположительно, погибшие — иностранные рабочие. Представитель экстренных служб региона сообщил РИА Новости, что это могли быть граждане Узбекистана.

Губернатор Томской области Сергей Жвачкин сам возглавил оперативный штаб, созданный в связи с чрезвычайным происшествием.

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