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10:24 (мск), источник: ТАСС

Пожар в поселке в Томской области. Главное

В доме на территории пилорамы в Томской области произошел пожар. Погибли 11 человек.

Источник: Пресс-служба ГУ МЧС РФ по Томской области

Что произошло

В одноэтажном деревянном доме в поселке Причулымский Томской области произошел пожар. На момент прибытия первого подразделения МЧС дом был полностью охвачен огнем. Площадь пожара составила 208 кв. метров. В результате пожара произошло обрушение кровли.

Источник: Пресс-служба ГУ МЧС РФ по Томской области

Кто пострадал

По последним данным, погибли 11 человек, из них 10 — граждане Узбекистана.

Двоим удалось покинуть горящий дом самостоятельно. Им оказали помощь амбулаторно.

Всего в сгоревшем доме на территории частной пилорамы проживали 14 работников лесозаготовительной компании ООО «Гринвуд».

Как расследуют ЧП

По факту гибели людей СК возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам»). Как сообщил источник, неисправность электрооборудования рассматривается как предварительная причина пожара.

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