10:24 (мск), источник: ТАСС
Пожар в поселке в Томской области. Главное
В доме на территории пилорамы в Томской области произошел пожар. Погибли 11 человек.
В одноэтажном деревянном доме в поселке Причулымский Томской области произошел пожар. На момент прибытия первого подразделения МЧС дом был полностью охвачен огнем. Площадь пожара составила 208 кв. метров. В результате пожара произошло обрушение кровли.
По последним данным, погибли 11 человек, из них 10 — граждане Узбекистана.
Двоим удалось покинуть горящий дом самостоятельно. Им оказали помощь амбулаторно.
По факту гибели людей СК возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам»). Как сообщил источник, неисправность электрооборудования рассматривается как предварительная причина пожара.