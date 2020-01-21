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11:25 (мск), источник: RNS

Владельца пермского отеля «Карамель» объявили в розыск

Владельца пермского мини-отеля «Карамель», где в результате затопления из-за прорыва сетей отопления погибли пять человек, объявили в оперативный розыск, сообщает URA.RU со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Источник: РИА "Новости"

«Возможный подозреваемый предприниматель Щербаков Сергей Анатольевич объявлен в оперативный розыск», — сказал источник.

По данным агентства, после происшествия Щербаков вылетел в Москву, сейчас его местонахождение неизвестно.

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В ночь с 19 на 20 января произошел порыв сетей отопления по улице Советской Армии в Индустриальном районе Перми. В результате подтопило подвал жилого дома № 21, где располагался частный мини-отель «Карамель». Пять человек в отеле погибли, трое были госпитализированы.

В администрации Индустриального района пояснили, что порыв произошел на сетях теплоснабжения. В доме в данный момент отключены тепло, газ, горячее водоснабжение, электричество.

СК РФ возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровью потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).

Позднее «Комсомольская правда. Пермь» со ссылкой на источник сообщила, что в Перми задержали одного из владельцев мини-отеля, местонахождение второго совладельца установить не удалось.

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