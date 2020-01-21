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14:08 (мск), источник: Коммерсантъ

Замглавы Генштаба обвинили в хищении почти 6,7 млрд рублей

Заместитель начальника Генштаба Вооруженных сил России, генерал-полковник Халил Арсланов обвиняется в особо крупном мошенничестве по двум эпизодам (ч. 4 ст. 159 УК РФ), сообщает «Интерфакс» со ссылкой на материалы Второго окружного суда.

Источник: Минобороны РФ

Общая сумма хищений составила почти 6,7 млрд руб. (191 млн 437 тыс. 536 руб. и не менее 6,5 млрд руб.). Ранее сообщалось, что генерал-полковник обвиняется в причастности к хищению 2,2 млрд руб.

Сегодня, 21 января, рассматривается жалоба на арест имущества Халила Арсланова. Как сообщает ТАСС, Минобороны отозвало иск к генерал-полковнику о компенсации ущерба на несколько миллиардов рублей. «Позже руководство оборонного ведомства примет решение, заявлять ли новый иск к Арсланову или нет», — сообщили агентству в суде.

Напомним, генерал-полковнику было предъявлено обвинение в рамках расследования уголовного дела «Воентелекома», возбужденного еще в 2013 году. По версии следствия, глава компании Александр Давыдов и ряд его сообщников при заключении контрактов с Минобороны России использовали различные схемы для завышения стоимости продукции, а также для получения за оказание услуг двойной платы. Свою вину генерал-полковник не признает.

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