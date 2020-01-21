Россиянин пытался в носках провезти в Эстонию 130 тысяч евро

«Утром 27 декабря 2019 года 68-летний Сергей Норин прибыл через Нарвский погранпункт из России в Эстонию. В ходе таможенного контроля у него были обнаружены спрятанные в носках 130,3 тысячи евро и 5,2 тысячи рублей. Решением Вируского уездного суда денежные средства были конфискованы, а Норин, после отбытия тюремного заключения, выслан из Эстонии с запретом на въезд в страну сроком на 5 лет», — говорится в сообщении.
По словам прокурора Вируской окружной прокуратуры Риты Хлебниковой, те, кто незаконно проносит через границу наличные деньги в крупном размере, а именно свыше 40 тысяч евро, привлекаются к уголовной ответственности.
В УК Эстонии отмечается, что это является контрабандой, за которую предусмотрено наказание в виде денежного взыскания или тюремного заключения сроком до трех лет, а также конфискация наличных денег.
ERR отмечает, что Вируский уездный суд назначил Норину наказание за контрабанду в виде 6-месячного тюремного заключения, из которого он отбыл 15 дней. Остальная часть наказания не будет исполняться, если мужчина не совершит во время назначенного ему испытательного срока в 1 год нового умышленного преступления.