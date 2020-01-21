16:25 (мск), источник: Life.ru
Смертельная пневмония на пороге. Чем грозит опасный китайский коронавирус россиянам
Загадочный смертельный вирус из Китая может передаваться
Ещё две недели назад учёные считали, что это невозможно. ВОЗ уже сделала заявление, что все больницы мира должны быть готовы ко вспышкам заболевания. Для этого всемирная организация созывает 22 января в Женеве экстренное заседание. В Россию ежегодно приезжает более полутора миллиона китайских туристов и примерно столько же наших соотечественников пересекают границу Поднебесной.
Известно, что от смертельного китайского коронавируса 2019-nCoV уже погибло шестеро больных, заразились 227 человек. Учёные Центра глобального анализа инфекционных заболеваний при Имперском колледже Лондона выяснили, что потенциальное количество заражённых людей может превысить полторы тысячи человек.
Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР за последние сутки зарегистрировал 77 новых случаев. Причём большинство инфицированных (270 человек) находятся в городе Ухане, откуда и началось распространение болезни. Это 3099 км от ближайшего российского города Краснокаменска.
— Новый вирус способен пересекать государственные границы. С учётом существующих интенсивных
Однако остановить эту инфекцию помогут предпринятые Россией меры. Нельзя забывать и о
Страны, принимающие авиарейсы из Китая, в срочном порядке оборудуют специальные проверочные кордоны для выявления носителей вируса. В Роспотребнадзоре сообщили, что в России всех пассажиров из Китая осматривают с помощью тепловизора, для того чтобы выявить у них повышение температуры. В ведомстве также сообщили, что профильные службы подготовились к проведению противоэпидемических мероприятий.