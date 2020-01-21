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16:25 (мск), источник: Life.ru

Смертельная пневмония на пороге. Чем грозит опасный китайский коронавирус россиянам

Загадочный смертельный вирус из Китая может передаваться воздушно-капельным и контактным путём.

Источник: Reuters

Ещё две недели назад учёные считали, что это невозможно. ВОЗ уже сделала заявление, что все больницы мира должны быть готовы ко вспышкам заболевания. Для этого всемирная организация созывает 22 января в Женеве экстренное заседание. В Россию ежегодно приезжает более полутора миллиона китайских туристов и примерно столько же наших соотечественников пересекают границу Поднебесной.

Если выяснится, что вирус распространяется быстрее, чем принято считать, то россияне попадут в зону риска уже через несколько недель.
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Известно, что от смертельного китайского коронавируса 2019-nCoV уже погибло шестеро больных, заразились 227 человек. Учёные Центра глобального анализа инфекционных заболеваний при Имперском колледже Лондона выяснили, что потенциальное количество заражённых людей может превысить полторы тысячи человек.

Какого-либо специфического лечения у новой пневмонии нет. Для борьбы с ней применяются те же средства, что и для лечения обычного воспаления лёгких. Основными симптомами инфекции являются повышенная температура, утомление и кашель с небольшой мокротой.

Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР за последние сутки зарегистрировал 77 новых случаев. Причём большинство инфицированных (270 человек) находятся в городе Ухане, откуда и началось распространение болезни. Это 3099 км от ближайшего российского города Краснокаменска.

Источник: AP 2020

— Новый вирус способен пересекать государственные границы. С учётом существующих интенсивных грузо-пассажирских потоков никакая эпидемиологическая ситуация не может быть локальной, она всегда имеет угрозу трансграничного перемещения, — сказал Лайфу вирусолог Михаил Щелканов. — Мы это наблюдали на примере тяжёлого острого респираторного синдрома в 2002—2003 годах, ближневосточного респираторного синдрома и других коронавирусов.

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Индекс контагиозности опасного вируса

Врач-эпидемиолог Центра молекулярной диагностики ЦНИИ эпидемиологии Тимур Пестерев считает, что, исходя из тех данных, что предоставил Китай, индекс распространения заболеваемости у нового вируса невысокий. Но в случае появления новых данных болезнь может дойти до российских границ в считаные недели.

Однако остановить эту инфекцию помогут предпринятые Россией меры. Нельзя забывать и о сибирско-уральском поясе морозов. В более северных регионах России люди имеют меньше контактов, то есть не собираются в одном месте большими группами. В то же время жители Сибири и Урала всегда более тепло одеты.

Защита границ

Страны, принимающие авиарейсы из Китая, в срочном порядке оборудуют специальные проверочные кордоны для выявления носителей вируса. В Роспотребнадзоре сообщили, что в России всех пассажиров из Китая осматривают с помощью тепловизора, для того чтобы выявить у них повышение температуры. В ведомстве также сообщили, что профильные службы подготовились к проведению противоэпидемических мероприятий.

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