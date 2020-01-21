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17:50 (мск), источник: Lenta.Ru

Адвокаты расстрелявшего сослуживцев срочника потребовали рассекретить дело

Адвокаты срочника Рамиля Шамсутдинова, расстрелявшего сослуживцев в воинской части в Читинской области, требуют рассекретить уголовное дело. Об этом во вторник, 21 января, сообщает агентство Ura.ru со ссылкой на адвоката подсудимого Руслана Нагиева.

Источник: AP 2020

Адвокат считает, что у следствия нет причин скрывать детали расследования. Защита подсудимого подала соответствующее заявление в прокуратуру. Обоснованием служит тот факт, что при продлении меры пресечения дело находилось в суде и его видели сотрудники канцелярии, помощники судей, назначенные адвокаты. По словам Руслана Нагиева, ограничения были введены после того, как он и его напарник подключились к делу.

В октябре 2019 года срочник Рамиль Шамсутдинов открыл огонь по офицерам и солдатам в воинской части под Читой. В результате погибли восемь человек и двое получили тяжелые ранения. В Минобороны заявили, что инцидент мог произойти из-за нервного срыва у Шамсутдинова по причинам, не связанным со службой.

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Между тем отец Рамиля Салимжан Шамсутдинов рассказывал о ночных избиениях солдат старослужащими. По словам Шамсутдинова, срочников отводили туда, где не были установлены видеокамеры — в туалет и коридор. Их подвергали как словесным оскорблениям, так и избиениям. Мужчина подчеркнул, что командиры заставляли рядовых не спать по ночам.

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