19:12 (мск), источник: RTVi
Китайская угроза: чем опасен для человечества новый вирус
Всемирная организация здравоохранения 22 января проведет экстренное заседание комитета по чрезвычайным ситуациям
В ВОЗ отметили, что эксперты теперь должны определить, идет ли речь об эпидемии международного масштаба. Еще специалисты подготовят рекомендации по борьбе с вирусом и его профилактике.
Информация о первых заболевших пневмонией неизвестного происхождения появилась в декабре. Очагом эпидемии стал город Ухань, столица китайской провинции Хубэй. Власти КНР уведомили об этом ВОЗ и стали искать причину болезни. Возбудителем болезни оказался новый штамм коронавируса, который назвали 2019-nCoV.
Коронавирусы — это семейство вирусов, которое сейчас включает в себя 39 видов. Они поражают дыхательную и нервную системы у млекопитающих и птиц. В связи со вспышкой пневмонии, которую вызывал штамм 2019-nCoV, вспоминают историю с другим вирусом — SARS. Он также появился в Китае в начале 2000-х, вызывал у людей тяжелый респираторный синдром и убил почти 800 человек.
По мнению китайских специалистов, новый вирус передался людям от животных, которых продавали на оптовом рынке морепродуктов в Ухани. Среди его возможных носителей называют морских млекопитающих, кур, летучих мышей и кроликов.
По данным на 21 января, число инфицированных превысило 300 человек, а шесть человек умерли от пневмонии или связанных с ней осложнений. Основные симптомы болезни — жар, кашель и проблемы с дыханием — типичны для большинства респираторных заболеваний, поэтому для уточнения диагноза нужны дополнительные анализы.
Новый штамм вируса пока плохо изучен. Ученые продолжают выяснять, как он передается и способен ли мутировать. Национальная комиссия по здравоохранению КНР 20 января заявила о заражении врачей, которые контактировали с больными. «Информация о новых случаях инфицирования говорит о том, что сейчас возможна устойчивая передача вируса от человека к человеку», — сказал агентству Reuters представитель ВОЗ Такеси Касаи.
Спустя месяц после первых сообщений о вспышке пневмонии вирус, который ее вызывает, распространился далеко за пределы провинции Хубэй. Случаи заболевания выявили в Японии, Таиланде и Южной Корее и на Тайване. Власти Австралии сообщили о человеке, который по возвращении из Уханя, перенес респираторное заболевание, но выздоровел. Филиппины 21 января заявили, что отправили анализы пятилетнего ребенка на дополнительные исследования, поскольку он вернулся из Китая и заболел.
В международных аэропортах многих стран, например, США, Малайзии, Сингапура и Южной Кореи, усилили эпидемиологический контроль за пассажирами, которые приезжают из Китая.
Председатель КНР Си Цзиньпин призвал чиновников принять жесткие меры, чтобы остановить эпидемию и защитить людей. В аэропортах и на вокзалах Уханя у пассажиров измеряют температуру с помощью инфракрасных термометров, а организованным группам туристов не разрешают покидать город.
Эксперты опасаются, что эпидемия продолжит распространяться, потому что 25 января в Китае празднуют Новый год по лунному календарю. Большинство людей уходят на каникулы и навещают семьи в других регионах страны или отправляются в путешествия.
Новости об эпидемии в одной из самых больших экономик мира привели к падению котировок фондовых биржах. Китайский юань подешевел на 0,6%, что стало самым большим снижением курса с августа 2019 года. В Китае наблюдается дефицит медицинских масок и антисептиков для рук.
В Роспотребнадзоре 21 января заявили, что риск появления коронавируса в России есть, но угрозу его широкого распространения оценили как низкую. В ведомстве напомнили об усилении
«Известия» написали, что в Центре стратегического планирования Минздрава до конца января планируют создать методику выявления вируса в лабораторных условиях. Она позволит за несколько часов выяснить, является ли человек носителем 2019-nCoV. Еще российские специалисты работают над созданием