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18:18 (мск), источник: BBC News Русская служба

Россиянке, которую защищали в Кувейте три страны, добавили к 15 годам каторги еще семь

Суд в Кувейте приговорил россиянку Марию (Маршу) Лазареву к семи годам «каторжных работ» по делу о присвоении госсредств. С учетом предыдущего приговора, Лазарева должна в совокупности отсидеть 22 года. Ее защита заявляет: их даже не предупредили о дате слушания.

Решение было вынесено по делу о присвоении госсредств, выделенных кувейтскому фонду The Port Fund, созданному компанией KGLI. Сама Мария Лазарева являлась вице-президентом и управляющим директором KGLI. The Port Fund по контракту с Кувейтским портовым агентством должен был подготовить стратегию превращения Кувейта в международный логистический узел. Защита Лазаревой уверяет, что все условия контракта были выполнены, а работа принята агентством. Суд же пришел к выводу, что по контракту не велось никаких работ.

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По решению суда, Лазерева и ее бизнес-партнер Саид Дашти должны вернуть 11 млн кувейтских динаров (36 млн долларов) Кувейтскому портовому агентству, а также заплатить штраф в 22 млн динаров.

Адвокат Лазаревой Шери Блэр назвала это судебное решение вопиющим: «Что характерно, решение было вынесено поспешно, без какой-либо возможности представить [доказательства] защиты, с учетом слушания, проведенного между Рождеством и Новым годом, о котором защита даже не была проинформирована, так что не могла присутствовать».

Второй приговор

Это уже второй приговор по этому делу в отношении Лазаревой: ей удалось выиграть апелляцию и дело было направлено на пересмотр.

Менее чем за три месяца до этого суд признал Марию Лазареву виновной по другому делу — о растрате госсредств. Руководство созданного ею фонда обвиняли в хищении 496 млн долларов. Защита Лазаревой утверждает, что все средства не просто не были украдены, но и поступили на счета инвесторов. А главный инвестор — Kuwait Port Authority — в комментарии Би-би-си заявил, что нахождение значительной части средств до сих пор не установлено. В совокупности по обоим приговорам Мария Лазарева приговорена к 22 годам «каторжных работ» в Кувейте.

Ранее в разговоре с Би-би-си адвокаты Лазаревой говорили, что сама россиянка сейчас находится «в надежном месте».

«Мария и ее сын в безопасности. Это непростое решение сформировано государственными органами одной из стран», — сказал Би-би-си Владимир Сидоров, советник главы Торгово-промышленной палаты Москвы и представитель Лазаревой в России.

Кувейтские СМИ утверждают, что россиянка до приговора успела попросить помощи у российского посольства, где может находиться до сих пор.
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