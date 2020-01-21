18:52 (мск), источник: ТАСС
Эксперт: ЧП в Перми может привести к закрытию мини-отелей по всей стране
МОСКВА, 21 января. /ТАСС/ —
Трагедия в Перми, где в
Выводы будут сделаны, и фактически во всех субъектах будет проведена ревизия. Будут подняты на ноги все возможные силовые ведомства. Наверно, будет акция по закрытию всего, что похоже на этот хостел. Если почитать сайты, в Перми очень большое количество хостелов расположено именно в подвалах.
Как сообщил председатель правления Лиги хостелов Евгений Насонов, «по существующим нормам, запрещено размещать людей и спальни в подвальных и цокольных этажах в том числе именно потому, что подвальные этажи используются для проведения магистральных коммуникаций». «Я читал, что люди не могли выбраться, потому что спали в номерах без окон, это также крупнейшее нарушение», — сказал он.
По мнению Насонова, ответственность за ЧП лежит на контролирующих и проверяющих органах, в том числе полиции, Роспотребнадзоре и МЧС. Он подчеркнул, что именно Роспотребнадзор по правилам уведомляют об открытии каждого нового хостела или гостиницы и ведомство отвечает за то, чтобы спальни не размещались в подвалах, а в самих номерах были окна.