На юге Сахалина оторвало от берега льдину с 300 рыбаками

06:04 (мск), источник: РИА Новости
«Информация о том, что в районе мыса Свободный в заливе Мордвинова в Корсаковском районе оторвалась льдина с рыбаками, поступила в 12.00 (4.00 мск) оперативному дежурному Центра управления в кризисных ситуациях. В результате отрезанными от берега оказались около 300 рыбаков», — говорится в сообщении
По информации спасателей, к месту происшествия выдвинулись 18 сотрудников МЧС России, шесть автомобилей, четыре лодки, три снегохода и судно на воздушной подушке «Хивус».
«В готовности к взлету находится вертолет Ми-8 МЧС России», — отметили в ведомстве.