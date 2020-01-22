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06:04 (мск), источник: РИА Новости

На юге Сахалина оторвало от берега льдину с 300 рыбаками

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 22 янв — РИА Новости. Льдину с 300 рыбаками оторвало от берега на юге Сахалина в среду, сообщает региональный главк МЧС России.

Источник: РИА Новости

«Информация о том, что в районе мыса Свободный в заливе Мордвинова в Корсаковском районе оторвалась льдина с рыбаками, поступила в 12.00 (4.00 мск) оперативному дежурному Центра управления в кризисных ситуациях. В результате отрезанными от берега оказались около 300 рыбаков», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

По информации спасателей, к месту происшествия выдвинулись 18 сотрудников МЧС России, шесть автомобилей, четыре лодки, три снегохода и судно на воздушной подушке «Хивус».

«В готовности к взлету находится вертолет Ми-8 МЧС России», — отметили в ведомстве.

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