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08:29 (мск), источник: РИА Новости

На Сахалине эвакуировали рыбаков, застрявших на оторвавшейся льдине

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 22 янв — РИА Новости. Спасатели эвакуировали с оторвавшейся от берега на юге Сахалина льдины 98 рыбаков, ещё около 90 ждут помощи, сообщили в среду РИА Новости в центре кризисных ситуаций регионального главка МЧС.

Ранее сообщалось, что в районе мыса Свободный в заливе Мордвинова в Корсаковском районе оторвалась льдина с рыбаками, в результате отрезанными от берега оказались, по уточненным данным, около 200 человек. В спасательной операции были задействованы 18 сотрудников МЧС России, 6 автомобилей, 4 лодки, 3 снегохода, 1 судно на воздушной подушке «Хивус», готовился к вылету вертолет Ми-8 МЧС России.

«Спасатели перевели на берег 98 рыбаков. В настоящее время на льдине остаются еще около 90 человек», — рассказал представитель ведомства.

По его словам, спасательной операции благоприятствует погода — в районе происшествия солнечная погода, ветра и осадков нет.

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