На Сахалине эвакуировали рыбаков, застрявших на оторвавшейся льдине

08:29 (мск), источник: РИА Новости
Ранее сообщалось, что в районе мыса Свободный в заливе Мордвинова в Корсаковском районе оторвалась льдина с рыбаками, в результате отрезанными от берега оказались, по уточненным данным, около 200 человек. В спасательной операции были задействованы 18 сотрудников МЧС России, 6 автомобилей, 4 лодки, 3 снегохода, 1 судно на воздушной подушке «Хивус», готовился к вылету вертолет Ми-8 МЧС России.
«Спасатели перевели на берег 98 рыбаков. В настоящее время на льдине остаются еще около 90 человек», — рассказал представитель ведомства.
По его словам, спасательной операции благоприятствует погода — в районе происшествия солнечная погода, ветра и осадков нет.