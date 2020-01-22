16:19 (мск), источник: РИА Новости
Полиция проверяет комика Долгополова на оскорбление чувств верующих
МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Подмосковная полиция проводит проверку в отношении комика Александра Долгополова
«В МУ МВД России “Орехово-Зуевское” из городской прокуратуры поступило обращение гражданина по факту распространения в сети интернет информации, оскорбляющей чувства верующих», — сказали РИА Новости в
По данному факту проводится проверка, добавили в полиции.
По информации источника агентства в правоохранительных органах, речь идет о выступающем в жанре стендапа Долгополове.
Ранее в СМИ сообщалось, что полиция проверяет видео выступления Долгополова в