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16:19 (мск), источник: РИА Новости

Полиция проверяет комика Долгополова на оскорбление чувств верующих

МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Подмосковная полиция проводит проверку в отношении комика Александра Долгополова из-за обращения об оскорблении чувств верующих.

«В МУ МВД России “Орехово-Зуевское” из городской прокуратуры поступило обращение гражданина по факту распространения в сети интернет информации, оскорбляющей чувства верующих», — сказали РИА Новости в пресс-службе подмосковного главка МВД.

По данному факту проводится проверка, добавили в полиции.

По информации источника агентства в правоохранительных органах, речь идет о выступающем в жанре стендапа Долгополове.

Ранее в СМИ сообщалось, что полиция проверяет видео выступления Долгополова в Санкт-Петербурге в феврале 2019 года, набравшее в сети более двух миллионов просмотров, из-за шуток о религии и правительстве.

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