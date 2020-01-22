Адвокат якутского «шамана» сообщил о задержании его сторонников

По его словам, в среду полицейские в Якутске задержали четверых сторонников самопровозглашенного «шамана», в том числе Алексея Брылева и Юрия Конюхова.
«Я завтра собираюсь обратиться к прокурору республики (по этому вопросу — ред.)», — сказал Андреев.
Комментарием правоохранительных органов РИА Новости пока не располагает.
Габышева задержали в середине сентября на федеральной трассе М-53 «Байкал» по пути в Москву. На следующий день его поместили в якутский психоневрологический диспансер для диагностики, а затем отпустили. В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело о призывах к экстремизму.
Недавно Габышев, по словам адвокатов, вновь отправился в российскую столицу. Статус подозреваемого этому не помеха — как объяснила защита, выезжать за пределы Якутска ему могли бы запретить, если бы предъявили обвинение, но этого не произошло. Однако 10 декабря «шамана» и двух его сторонников задержали, вернули в Якутск и оштрафовали на 1 тысячу рублей. При этом, как писали в соцсетях, он самодельным мечом порвал одежду одному из силовиков. Адвокат Ольга Тимофеева 15 января сообщила РИА Новости, что следственные органы не стали возбуждать уголовное дело против «шамана» за порванную куртку сотрудника полиции, а также вернули ему ранее изъятый меч.