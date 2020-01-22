В Китае число скончавшихся от коронавируса возросло до 17 человек

Ранее сообщалось о 9 скончавшихся.
К настоящему моменту вирус распространялся уже на 25 провинций и городов центрального подчинения. Число заразившихся по всей стране достигло 473 человек, отдельно в провинции Хубэй заболели 444 человека.
В конце декабря китайские власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань. Первые заболевшие имели отношение к рынку морепродуктов. Эксперты предварительно установили, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса — 2019-nCoV.
Вирус уже распространился за пределы Китая, случаи заражения зафиксированы в Южной Корее, Японии, США и Таиланде, случаи с подозрением на заражения выявлены в Сингапуре, Гонконге и Австралии. Власти Китая официально подтвердили, что вирус передается от человека к человеку.