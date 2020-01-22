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18:26 (мск), источник: Интерфакс

Число жертв нового коронавируса в Китае достигло 17 человек

Москва. 22 января. INTERFAX.RU — Число погибших в результате заражения новым типом коронавируса в Китае достигло 17 человек, сообщило в среду китайское телевидение.

Источник: Reuters

Случаи гибели от нового вируса зафиксированы в провинции Хубэй. Ранее сообщалось о гибели девяти человек — все в провинции Хубэй — в результате заражения вирусом. Также всего было зафиксировано заражение 444 человек — на четыре случая больше, чем сообщалось ранее.

Ранее в среду стало известно, что прибывшего из Китая россиянина госпитализировали из петербургского аэропорта «Пулково» в инфекционную больницу с подозрением на острую респираторную вирусную инфекцию (ОРВИ). «Подробности буду известны после результатов анализов», — сообщили «Интерфаксу» в аппарате вице-губернатора Северной столицы Анны Митяниной.

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В декабре 2019 года в китайском городе Ухань была зарегистрирована вспышка пневмонии. Позднее выяснилось, что причиной заболевания стал ранее неизвестный вид коронавируса. Сообщалось, что первые заболевшие подхватили вирус на городском рынке морепродуктов в этом городе.

Двое больных обнаружены в Гонконге, двое в Таиланде, по одному — в Южной Корее, Японии и США. В Сингапуре в связи с подозрением госпитализированы семь человек.

Комитет экспертов Всемирной организации здравоохранения в среду проведет экстренное заседание с целью оценить, является ли зафиксированный в КНР новый тип коронавируса угрозой международной безопасности.

Ранее в среду Роспотребнадзор сообщил, что в России пока нет заболевших с подозрением на этот вирус. Кроме того, руководитель ведомства Анна Попова рассказала, что Россия начала разработку собственной вакцины от нового коронавируса из КНР, а специалисты Роспотребнадзора подключены к работе по борьбе с этим заболеванием.

Новый тип коронавируса, который распространился по всему Китаю, может передаваться от человека к человеку, ранее сообщало CNN со ссылкой на Национальную комиссию по здравоохранению КНР.

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18:47 (мск)© Ньюстюб
Следите за развитием темы Вспышка нового коронавируса в Китае
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