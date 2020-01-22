22:00 (мск), источник: РИА Новости
У госпитализированных в Пулково пассажиров не выявили коронавирус
МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Пассажиры из Пулково, у которых подозревают коронавирус, находятся, а медорганизациях
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Ранее в Китае началась вспышка пневмонии, вызванная новым типом коронавируса. Первые заболевшие имели отношение к рынку морепродуктов. По последним данным, умерли 17 человек. Вирус уже распространился за пределы Китая, случаи заражения зафиксированы в Южной Корее, Японии, США и Таиланде, случаи с подозрением на заражения выявлены в Сингапуре, Гонконге и Австралии. Власти Китая официально подтвердили, что вирус передается от человека к человеку.