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09:58 (мск), источник: Интерфакс

Число заболевших «уханьской» пневмонией превысило в Китае 570 человек

Москва. 23 января. INTERFAX.RU — До 571 человека увеличилось в Китае число больных пневмонией, вызываемой новым типом коронавируса, сообщил в четверг госкомитет КНР по вопросам здравоохранения.

Источник: Reuters

По состоянию на 00:00 часов по местному времени в четверг (19:00 среды по Москве) в 25 провинциях (автономных районах, городах центрального подчинения), по полученным госкомитетом по вопросам здравоохранения данным, суммарное число зарегистрированных больных пневмонией, вызываемой новым коронавирусом, составило 571 человек. Из них в тяжелом состоянии 95 человек, скончалось 17 человек, — говорится в сообщении госкомитета.

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В декабре в городе Ухань (провинция Хубэй) была зарегистрирована вспышка пневмонии. Позднее выяснилось, что причиной заболевания стал ранее неизвестный вид коронавируса.

Изначально был сделан вывод, что вирус не передается от человека человеку, однако позднее он был опровергнут, и заболевание перенесено в разряд инфекционных.

Как сообщил журналистам накануне зампред Госкомитета КНР по делам здравоохранения Ли Бинь, существует опасность, что коронавирус нового типа может мутировать и распространяться не только воздушно-капельным путем.

«Существует возможность мутации вируса и его дальнейшего распространения», — сказал чиновник на брифинге в Пекине, отметив, что пока выявлен респираторной путь попадания вируса в организм человека.

Он призвал население страны и иностранцев воздерживаться от посещения города Ухань (провинция Хубэй) даже в дни «Праздника весны» — Нового года по лунному календарю, когда по традиции все больше семьи собираются вместе.

Руководитель китайского Центра по контролю и профилактике заболеваний академик Гао Фу подтвердил, что источником появления коронавируса стали дикие животные, которыми незаконно торговали на уханьском рынке.

Власти страны принимают экстренные меры по предотвращению распространения заболевания.

Так, с 10:00 (05:00 мск) четверга приостанавливается авиационное, железнодорожное и другое транспортное сообщение с Уханем, ограничивается движение городского транспорта. Власти провинции Хубэй потребовали от всех ведомств прекратить проведение не вызванных острой необходимостью совещаний и собраний, призвали население Уханя воздерживаться от проведения массовых мероприятий, включая семейных.

Эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) пока не делают никаких выводов по зафиксированному в КНР новому типу коронавируса и продолжат в четверг оценивать степень его опасности.

«Я чрезвычайно серьезно отношусь к тому, чтобы принять решение о том, объявлять или не объявлять чрезвычайную ситуацию в сфере международного общественного здравоохранения», — заявил в среду на пресс-конференции глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.

«Я решил обратиться в Комитет экспертов ВОЗ с просьбой встретиться еще раз завтра, чтобы обсудить ситуацию», — добавил он.

«Наша группа в Китае работает с местными экспертами и властями, чтобы исследовать вспышку (вируса — ИФ)», — отметил Гебрейесус.

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