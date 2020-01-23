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11:01 (мск), источник: Известия

В ФСБ назвали источник рассылки сообщений о «минировании»

Специалистам удалось вычислить сервис, с которого с ноября 2019 года рассылались тысячи ложных сообщений о «минировании» российских судов, школ и больниц. Им оказался нидерландский сайт Startmail.com, сообщает в четверг, 23 января, пресс-служба Центра общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Источник: РИА "Новости"
С 28 ноября 2019 года по настоящее время с зарубежного сервиса Startmail.com (Нидерланды) на электронные адреса органов судебной власти 16 регионов России поступило более одной тысячи анонимных сообщений с угрозами их «минирования»
ФСБ России

Отмечается, что также говорилось о 16 тыс. якобы заминированных объектов социальной инфраструктуры — школ, детских садов, торговых центров и прочих объектов. Все угрозы были ложными.

Власти России заблокируют его с 23 ноября на основании представления российской Генпрокуратуры совместно с Роскомнадзором.

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В ЦОС подчеркнули, что доступ к ресурсам Startmail.com ограничивают, согласно российскому законодательству, для «предотвращения заведомо ложных сообщений с угрозами «минирования», защиты российского сегмента интернета от распространения ложной общественно значимой информации под видом достоверной. Эта информация, по данным ФСБ, угрожает причинением вреда жизни и здоровью граждан, массовым нарушением общественного порядка и безопасности. Также подобная информация может помешать работе объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры.

Волна звонков о ложных угрозах взрывов началась в сентябре 2017 года. В октябре глава ФСБ Александр Бортников заявил, что ведомство установило организаторов этих сообщений, которые поступили в ряд организаций в 50 регионов России. Ими являются четверо россиян, находившиеся за границей.

В конце 2017 года в России ужесточили наказание за «телефонный терроризм». Президент России Владимир Путин подписал документ, который предусматривает от трех до пяти лет лишения свободы за заведомо ложное сообщение об угрозе взрыва. Если оно будет иметь тяжкие последствия — от 8 до 10 лет.

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