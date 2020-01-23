11:49 (мск), источник: РИА Новости
В Петербурге вор пытался украсть картину, но упал и сломал ногу
МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. В
Инцидент произошел на «Вернисаже свободных художников» на Невском проспекте. Преступник толкнул автора картины «Золотая осень», схватил полотно со стенда и попытался скрыться, однако не удержался на ногах.
Мужчину задержали прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов. Вначале ему оказали медицинскую помощь, а затем отвезли в полицию. По факту несостоявшейся кражи возбудили уголовное дело.