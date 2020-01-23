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15:43 (мск), источник: Интерфакс

Троих россиян в Болгарии обвинили в попытке отравить местного торговца оружием Гебрева

Москва. 23 января. INTERFAX.RU — Судебные власти Болгарии обвинили троих граждан России в попытке отравить болгарского предпринимателя, занимавшегося торговлей оружием, Эмилияна Гебрева, сообщает в четверг агентство Bloomberg.

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Имена россиян не называются. По данным агентства, их также обвиняют в попытке отравления сына Гебрева и сотрудника его компании.

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В Болгарии уже добились выдачи европейского ордера на арест этих обвиняемых.

Также болгарская сторона собирается добиваться ареста россиян, даже если они находятся за пределами Евросоюза.

В феврале 2019 года сообщалось, что Болгария расследует возможную связь между попыткой отравления Гебрева и инцидентом с экс-полковником ГРУ Сергеем Скрипалем и его дочерью Юлией, координируя работу с Великобританией.

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По данным СМИ, Гебрев почувствовал себя плохо на мероприятии в Софии в конце апреля 2015 года, а затем впал в кому. Симптомы отравления были выявлены также у его сына и одного из высокопоставленных сотрудников его компании. В результате все трое после предполагаемого отравления поправились.

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